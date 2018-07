Vani Scale: Lavori di Ristrutturazione

I vani scale hanno bisogno prima o poi di una ristrutturazione, totale o parziale. Molti sono infatti gli elementi che compongono i vani scala e ognuno di questi deve essere rifatto.

La ristrutturazione permette non solo di ottenere un vano nuovamente gradevole dal punto di vista estetico e di design, ma anche di sfruttare al meglio uno spazio altrimenti abbandonato e non valorizzato.

Partiamo dalla tinteggiatura delle pareti: un ottimo vano scala deve presentarsi con pareti perfettamente levigate e prive di umidità e macchie. Per evitare che in futuro si verifichino nuovamente problemi di umidità e conseguente formazione di muffa sulle pareti, occorre utilizzare una vernice speciale che sia idrorepellente.

La verniciatura delle pareti è uno degli interventi più comuni per la ristrutturazione del vano; altri interventi possono riguardare il rifacimento generale delle scale, in particolare del corrimano.

Vani Scale Personalizzati

Il vano scala può diventare un ambiente di design. In che modo? Per esempio, iniziando con una tinteggiatura particolare. Molte sono le tecniche di pittura utilizzate attualmente; possiamo decidere di dipingere il vano in modo tale che assuma un effetto particolare.

Altro modo per personalizzare questa zona è quello di utilizzare lo stile boiserie. Nato in Francia, questo stile utilizza pannelli in legno (oggi sostituiti anche con il gesso o il cartongesso) per decorare le pareti, fino a un metro di altezza dal pavimento.

Chiudere un vano scala con la tecnica del boiserie consente di ottenere uno spazio di design! Ottima tecnica dunque per rendere speciale uno spazio altrimenti tralasciato e abbandonato.

Possiamo inoltre aggiungere un’illuminazione particolare per rendere ancora più vivo e di carattere il vano scala, attraverso l’inserimento di elementi semplici come i faretti a LED.

Pochi piccoli lavori e semplici modifiche per trasformare completamente il vano in uno spazio ricercato e di design!

Non solo il vano, ma anche la scala può essere personalizzata. Ultimamente molto di tendenza è l’utilizzo di più di un colore per dipingere le scale.

Anche un semplice ambiente dimenticato può quindi trasformarsi in qualcosa di unico!

