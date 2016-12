Che cos’è il porfido. In Italia, nazione in cui sono presenti numerose cave di porfido, viene estratto prevalentemente in Trentino Alto Adige e in Val Camonica. Per le caratteristiche presentate è estremamente robusto e resistente, perfetto da adattare agli esterni in quanto non teme il freddo rigido e gli urti. Poichè composto anche da particelle di quarzo, può variare colore, spaziando dal grigio sino alla versione più pregiata del rosso. Nonostante il grado di durezza, con la strumentazione giusta, può essere lavorato per la realizzazione anche di manufatti . La varietà di colore dipende certamente dal luogo di estrazione e dalla presenza di pigmenti. L’utilizzo prevalente del porfido, sin dai tempi antichi, è sempre stato di

arredamento urbano in quanto materiale versatile da collocare ad esempio come fondo stradale. Il lastricato, i sanpietrini e le mattonelle stradali, presenti in moltissime città, sono generalmente composte da porfido.

Il porfido in età antica

Il porfido è un materiale che, per le sue innegabili velleità, ha trovato collocazione anche nelle epoche antiche. Il primo popolo che ha avuto modo di utilizzarlo fu quello degli Etruschi, sia per la pavimentazione che per la costruzione degli alti forti, infatti la sua consistenza è ideale per tollerare anche le alte temperature . In seguito anche i Romani adattarono il porfido per la costruzione delle celebri strade oppure come materia prima per la costruzione di sarcofagi e monumenti funebri. Durante una campagna in Egitto i Romani scoprirono il famoso porfido rosso, utilizzato in seguito per la costruzione di importanti monumenti in quanto il rosso, soprattutto anticamente, veniva considerato un colore regale, adatto a rendere omaggio a personaggi storici di grande levatura morale. In epoche successive i dettagli in porfido hanno in qualche modo influen

zato diversi episodi della storia, come ad esempio cerimonie di incoronazione o eventi relativi alla religione. Per queste ragioni il porfido, oltre che come base per la realizzazione della pavimentazione in porfido stradale, si trova in molte chiese e luoghi adibiti alla cristianità perchè non necessita di particolari cure o procedimenti di restauro.

L’utilizzo del porfido per gli interni

Il porfido, soprattutto negli ultimi tempi, costituisce un’ottima soluzione per la realizzazione dei pavimenti per interni in quanto riesce a riassumere due esigenze domestiche fondamentali , formare una superficie uniforme, resistente nel tempo senza la necessità di frequenti interventi di manutenzione. La posa del porfido come pavimentazione interna avviene in base alle forme realizzate artigianalmente. In genere il formato più utilizzato è quello a mattonella quadrata ampia, adatto anche alla creazione di forme mediante le diverse sfumature di colore. Gli architetti e gli arredatori di interni consigliano, anche attraverso appositi articoli presso i blog o i siti internet dedicati all’arredamento, tale materiale, in abbinamento ai muri e ai complementi di colore chiaro, in modo da creare una sorta di bilanciamento cromatico. Il porfido inoltre vie

ne pulito agevolmente, non si scheggia, non si macchia e non subisce gli urti dunque semplifica notevolmente anche le operazioni di pulizia periodica , a mano o mediante gli strumenti elettrici quali aspirapolvere o scopa a vapore.

Il porfido sia per lo stile moderno che antico