Laminato: l´identikit di un pavimento in laminato di qualità

I pavimenti in laminato sono una soluzione pratica e conveniente per il rivestimento e l´arredo degli ambienti domestici. Ideali in soggiorno, camera da letto, cucina e sala da pranzo, i laminati si distinguono per la loro natura flottante e la capacità di ricreare le ottiche pregiate e affascinanti del legno.

Tra prodotti di indubbia qualità e imitazioni, non è però mai facile scegliere il laminato giusto. Tante volte il risparmio fa gola e l´occhio cade su pavimenti più simili alla plastica che al legno. Altre volte, semplicemente, si sbaglia con le valutazioni e si finisce con l´acquistare rivestimenti non esattamente affini alle condizioni ambientali della propria abitazione.

Ecco perciò una rapida carrellata di informazioni e consigli per aiutarci a scegliere il laminato migliore.

Caratteristiche ideali di un pavimento in laminato

I pavimenti laminati si compongono di listoni flottanti o autobloccanti simili al legno. Questa l´esatta composizione del laminato:

un cuore in HDF , pannello in fibra di legno ad alta densità che costituisce circa l´80% del listone;

, pannello in fibra di legno ad alta densità che costituisce circa l´80% del listone; uno strato protettivo sia sopra che sotto a base di resina melamminica, un termoindurente di origine organica resistente all´acqua e alle temperature;

sia sopra che sotto a base di resina melamminica, un termoindurente di origine organica resistente all´acqua e alle temperature; un film protettivo superficiale antigraffio e, il più delle volte, idrorepellente.

Lo spessore del laminato si attesta tra i 6 mm e i 12 mm di profondità e il sistema di posa a incastro fa sì che l´installazione sia praticamente alla portata di tutti. Si intuisce che questi rivestimenti sono più convenienti rispetto al vero parquet, e garantiscono comunque importanti performance sia da un punto di vista estetico che tecnico.

Laminato “made in Europe”: diffidate dalle imitazioni

Il vero laminato, quello di qualità, è prodotto con i migliori legni europei certificati. Le case produttrici leader di queste pavimentazioni come Tarkett, Wineo, Berry Alloc, Gerflor, Quick Step e Balterio, tanto per citarne alcune, sono tutte basate in Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e altre aree in cui la tradizione del legno e del laminato è forte ben radicata.

Nella scelta di un pavimento laminato, dunque, il vero consiglio è quello di diffidare dalle imitazioni e dai prodotti scadenti che attirano acquirenti per i prezzi irrisori. Questi prodotti non soltanto sono inaffidabili dal punto di vista della qualità, ma sono realizzati con materiali ad alto contenuto di formaldeide, sostanza cancerogena e nociva per l´uomo e l´ambiente.

Le estetiche e i design dei migliori laminati

La scelta di un pavimento laminato dipende ovviamente anche dal design. Come detto, questi rivestimenti ricreano alla perfezione le ottiche e le scanalature del legno, per questo si sposano con tutte le esigenze di rinnovo e in diversi contesti, domestici ma anche pubblici e commerciali.

Tra i motivi stilistici più interessanti segnaliamo il rovere, l´acero e il legno Wengè. Non mancano il frassino, il castagno e il classico noce. Molto apprezzati anche l´olmo, il cipresso e il larice.

Il laminato è stile senza tempo ed eleganza, purché si scelga il giusto compromesso di convenienza e qualità.

Laminato – Scritto da Gianpiero Spelozzo