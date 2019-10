Ristrutturazione chiavi in mano, tutti i vantaggi

La ristrutturazione è un momento temuto da chi vuole dare nuova vita alla propria abitazione, perché considerata il più delle volte una vera e propria fonte di stress e preoccupazioni.

Ogni cantiere presuppone spesso la gestione di una serie di imprevisti, come modifiche al progetto iniziale, valutazioni in corso d’opera e numerosi permessi da richiedere. Ciò si traduce in ritardi nell’avanzamento dei lavori edilizi e perdite anche ingenti di denaro, sforando il budget concordato.

Ristrutturazione chiavi in mano: perché conviene

La soluzione più veloce ed economica per affrontare una ristrutturazione edilizia è affidare l’intero progetto ad un’unica ditta strutturata piuttosto che a singoli operai e optare, quindi, per una ristrutturazione chiavi in mano, dai numerosi e tangibili vantaggi. Questo tipo di servizio assicura in primis la qualità dei lavori di ristrutturazione, abbattendo notevolmente i costi di manutenzione futuri.

La buona riuscita di ogni fase dei lavori sarà garantita dalla presenza di un unico interlocutore, ovvero una figura che faccia da tramite tra il committente e l’impresa edile lungo tutto il percorso della ristrutturazione, occupandosi di coordinare tutte le unità in campo e assicurare la conclusione dei lavori nei tempi concordati contrattualmente.

Optando per la formula chiavi in mano non si corre il rischio di sforare il budget: esso viene definito con un capitolato puntuale e i costi non subiranno aumenti in corso d’opera rispetto al preventivo iniziale.

Scegliere una ristrutturazione chiavi in mano conviene, inoltre, perché il committente è sollevato dalla gestione di tutti gli aspetti burocratici e legali: non dovrà preoccuparsi di richiedere personalmente i permessi necessari e occuparsi del disbrigo delle pratiche catastali presso il Comune di riferimento, sprecando tempo prezioso.

Il chiavi in mano nella ristrutturazione lo fanno in molti ma in pochi consegnano l’appartamento arredato. Questo consente al cliente di poter valorizzare al meglio la propria casa e di poter gestire gli spazi e gli impianti al meglio. Molto spesso infatti ci si trova di fronte a case ben ristrutturate che però non hanno tenuto conto delle necessità dell’arredo.

Un progetto coordinato consente di poter scegliere le proprie soluzioni abitative e di dare ‘per scontata’ la parte tecnica.

Il ‘chiavi in mano’ rappresenta una soluzione molto comoda soprattutto per chi non ha tempo di seguire i lavori, poiché non è necessaria la sua presenza in cantiere durante lo svolgimento.

Ristrutturazione senza stress

Alla ristrutturazione chiavi in mano e senza stress del tuo appartamento ci pensano gli esperti di Io Ristrutturo e Arredo, un network formato da circa 90 negozi presenti in tutta Italia di arredamento e professionisti dell’interior design a cui rivolgersi per la progettazione, ristrutturazione e arredamento – o semplice relook – degli ambienti della casa.

Un servizio completo ed affidabile che libera il committente da ogni preoccupazione, permettendo di vivere il momento della ristrutturazione dell’intera casa oppure solo di un ambiente in totale serenità.

A seguire ogni ristrutturazione, dal momento del sopralluogo fino alla consegna delle chiavi, un unico referente, il quale selezionerà con estrema attenzione il miglior team di fornitori, tecnici e muratori, a seconda dell’intervento da eseguire, e gestirà tutti gli aspetti legali e di coordinamento. L’esecuzione dei lavori sarà realizzata solo da ditte e maestranze certificate con cura e professionalità, rendendo il committente partecipe su tutti gli aspetti del progetto, sia tecnici che stilistici.

Nessuna brutta sorpresa sui costi, chiari fin da subito e che non subiranno modifiche nel tempo, grazie a preventivi trasparenti e definitivi.

Gli esperti di Io Ristrutturo e Arredo accompagneranno anche il committente nella progettazione d’interni, individuando le migliori soluzioni di design in grado di dare carattere e unicità alla propria abitazione, coniugando estetica e funzionalità.

Recandosi presso uno dei numerosi negozi della rete, il committente potrà ricevere una consulenza d’arredo personalizzata, studiata in base ai propri gusti e alle proprie necessità. Architetti e interior designer individueranno lo stile più adatto per ogni stanza e progetteranno gli spazi al meglio, seguendo le esigenze di ciascuno. Sarà fornita anche un’anteprima tridimensionale del progetto, in modo da vedere sin da subito il risultato finale e, eventualmente, apportare modifiche prima di iniziare i lavori.

Caratteristica costante di tutti i progetti firmati Io Ristrutturo e Arredo è la sicurezza e la qualità di materiali e arredi, grazie alla collaborazione con i migliori fornitori italiani del settore.