Come arredare la camera da letto per dormire meglio

È arrivato il momento di arredare la tua nuova camera da letto o hai deciso di rinnovare la tua stanza con qualche tocco speciale? Se non sai da dove cominciare e hai bisogno di qualche dritta, sei nel posto giusto. Ecco dei piccoli consigli per scegliere l’arredamento perfetto per la camera da letto, per dormire e riposare meglio: dalla scelta del materasso a quella del piumone, dai colori più rilassanti alle piante benefiche.

Scegliere il materasso, il letto e il piumone: partiamo dalle basi

Il primo passo per arredare la camera da letto è proprio il più classico: acquistare il letto giusto. E con “letto”, si intende tutto l’insieme di materasso, piumone e struttura.

Prima di ogni cosa, è necessario prendere bene le misure della stanza e capire quale ingombro avrà il tutto, considerando che, quando possibile, è meglio lasciare liberi 80 cm per lato e in fondo, per poter mettere dei comodini e passare tranquillamente. Via libera quindi alla scelta della struttura prima, a rete o a doghe a seconda delle diverse esigenze, e del materasso poi.

Scegliere il materasso è tutt’altro che semplice: si tratta di un acquisto che cambierà il nostro modo di dormire e riposare per molti anni, che potrebbe risolvere la nostra tendenza a soffrire di mal di schiena, o peggiorarla, e ancora che potrebbe incidere sulla vita di coppia (se ti sei mai svegliato per i movimenti del partner, sai di cosa stiamo parlando). Insomma, con un occhio al portafoglio, le versioni di materassi matrimoniali online sono molte e bisogna destreggiarsi al meglio: con un test rapido – come quello dell’azienda francese Hypnia – è possibile capire se orientarsi su materassi memory foam, materassi a molle o ancora su dei materassi memory foam a molle (un mix perfetto), per un comfort a 360°.

Una volta scelto il materasso giusto, è necessario fare attenzione alla struttura da scegliere – a rete o a doghe – perché alcune combinazioni sono meglio di altre. Un esempio? Un materasso a molle con la rete per un sostegno più morbido, un materasso in schiuma con le doghe per un sostegno più solido.

Il non plus ultra di una notte da sogno? Il piumone! Scegline 2 diversi, uno più fresco e sottile per le stagioni calde, e uno ancora più soffice e pesante per le fredde notti invernali.

Colori tenui e piante benefiche: il mix perfetto per un relax estremo

La camera da letto deve essere un tempio di benessere e relax: al bando quindi luci accecanti e forti e via libera a tante lampade e abat-jour per un’atmosfera unica e calda. Aggiungi dettagli morbidi che rilassino, come tende e drappeggi per ottenere un buio estremo durante la notte, ma dai colori tenui e pastello, in modo che siano riposanti alla vista. Per la camera da letto perfetta, evita colori accesi e “aggressivi”: meglio dire no al rosso e al giallo acceso e orientarsi invece su azzurri polverosi, verde salvia e tinte naturali.

Immagina di dover passare qui le ore di riposo dopo una lunga giornata al lavoro o con i bambini: scegli morbidi cuscini, caldi plaid, lampade da lettura, dettagli soffici. Il tutto in tinte che calmino la vista e ti rigenerino al 100%, in attesa di abbandonarti al sonno profondo nel tuo nuovo materasso matrimoniale, spazioso e fresco.

Il tocco di benessere in più? Aggiungere qualche pianta da interni con proprietà benefiche: Maranta e Pothos per purificare l’aria, Dracena Marginata per depurare la stanza dal fumo, Orchidea Falena per assorbire la formaldeide di tessuti e ambienti, Edera per le sue proprietà sanificanti e per migliorare il sonno.

Pronto a creare la tua oasi di benessere? Con questi piccoli consigli, farai solo sogni d’oro!