Rinnova il tuo bagno: inizia dai rubinetti

Nuova vita per il tuo bagno!

In questo inizio di primavera un po’ anomalo, chiusi in casa e con tanto tempo libero a disposizione possiamo dare libero sfogo alla creatività e progettare grandi cambiamenti per la nostra casa.

E perché non iniziare proprio dal bagno? Stanza del relax per eccellenza, unico angolo di casa dove la parola “privacy” abbia un senso e regno indiscusso di pensieri e riflessioni: anche il bagno ha bisogno di essere periodicamente rimesso a nuovo.

Senza fare degli interventi troppo invasivi, cambiare le tende oppure sostituire delle vecchie salviette e magari abbinare anche il tappetino possono essere dei piccoli accorgimenti che servono per dare una ventata di aria nuova all’ambiente.

Se non siamo ancora del tutto soddisfatti del risultato e ci serve qualcosa di maggiore impatto, beh… cambiamo i rubinetti!

La scelta dei rubinetti per il bagno

La scelta dei miscelatori per il bagno, al di là degli aspetti tecnici legati agli impianti, dipende molto dai gusti personali di ognuno: c’è chi preferisce i classici cromati e chi invece li vuole satinati opachi, c’è chi li vuole a muro e chi ha gusti più tradizionali e li installa direttamente sul lavabo. Da qualche anno sono anche tornati di moda i rubinetti colorati quindi ci si può anche sbizzarrire con la scelta del colore che si addice meglio al nostro bagno. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Su una cosa però bisogna fare un po’ di attenzione e indipendentemente dal tipo di miscelatore che si sceglie: le tecnologie per il risparmio energetico e idrico.

Si, perché mai come in questo momento storico è importante scegliere un prodotto che permetta di risparmiare qualche euro in bolletta ma che sia anche in grado di rispettare l’ambiente.

Un’azienda che sicuramente presta molta attenzione a questi aspetti è Ideal Standard. I sanitari Ideal Standard sono conosciutissimi: hanno arredato e arredano tutt’ora le stanze da bagno di milioni di italiani. Dai sanitari ai piatti doccia, passando per vasche e box doccia la gamma di ceramiche è così vasta e completa che accontenta i gusti di tantissime persone.

Anche i rubinetti Ideal Standard però sono un’eccellenza della produzione aziendale. Sono tutti realizzati con un occhio di riguardo al risparmio energetico grazie al sistema brevettato Bluestart: quando la leva del miscelatore è posizionata al centro, il rubinetto eroga unicamente acqua fredda. Per avere l’acqua calda bisogna necessariamente girare la leva verso sinistra. In questo modo la caldaia, che solitamente parte anche solo per fare uscire acqua tiepida, rimane spenta per la maggior parte delle attivazioni del rubinetto. A completare il quadro, le cartucce consentono di ridurre i consumi di acqua e di impostare al momento dell’installazione del rubinetto, la temperatura massima che l’acqua può raggiungere.

Insomma, un bel connubio per risparmiare qualche euro in bolletta e per contribuire in modo attivo alla salvaguardia dell’ambiente.

Ceraplan: il rubinetto più amato dagli italiani

Ceraplan è il miscelatore più venduto in Italia e nel 2015 è stato completamente rinnovato, sia nell’aspetto che nella tecnologia con cui è costruito. È però rimasto invariato l’ottimo rapporto qualità-prezzo e il design piacevole che lo hanno reso un vero “VIP” nel bagno di moltissimi italiani.

Dotato di tutte le misure per il risparmio energetico e idrico, è sicuramente un ottimo elemento per rinnovare con gusto il bagno ma senza perdere di vista il portafoglio!