Caldaie murali a condensazione per l’arredo della casa

Un tempo la caldaia era nascosta alla vista, all’interno dei mobili della cucina o anche posizionata sul terrazzo di casa. Oggi sono disponibili modelli di caldaie murali a condensazione decisamente gradevoli, che si possono installare a vista, garantendo anche un tocco originale e piacevole all’ambiente in cui sono installate, solitamente la cucina o il bagno. Per altro scegliere tra le caldaie murali a condensazione di ultima generazione garantisce anche i massimi vantaggi dal punto di vista dei risparmi sulle bollette del gas, oltre che la riduzione dei fumi di scarico prodotti.

Scegliere la caldaia a condensazione di design

I prodotti disponibili sotto questo punto di vista sono molteplici, si possono trovare anche caldaie murali a condensazione con pannello in vetro temperato antigraffio, decisamente piacevoli da vedere. Queste nuove apparecchiature sono fatte per durare nel tempo, facili da pulire e con controlli integrati semplici e alla portata di chiunque. Sono di certo apparecchiature ad alta tecnologia, ma progettate in modo da arricchire piacevolmente l’ambiente in cui sono posizionate e da poter essere utilizzate anche da un bambino. Accoppiandole con un termostato intelligente, la gestione dell’impianto di riscaldamento si potrà fare anche da remoto, approfittando della rete wi-fi di casa. Un installazione di questo genere non solo è piacevole da vedersi, ma garantisce anche il massimo comfort in casa in ogni momento del giorno e della notte.

Le caldaie a condensazione: perché consumano meno

Un nuovo modello di caldaia a condensazione presenta una maggiore efficienza e minori dispersioni del calore prodotto nell’ambiente. Per ottenere questo tipo di risultato si recuperano i fumi di scarico e se ne preleva il calore residuo. In questo modo dalle tubature, inserite all’interno della canna fumaria, escono fumi sostanzialmente freddi. Una caldaia murale a condensazione è anche molto silenziosa, questa è una ulteriore motivazione che ci può spingere a installare questa apparecchiatura a vista, approfittando del design piacevole e moderno dei migliori modelli disponibili in commercio. L’importante sta anche nel predisporre gli attacchi all’impianto di casa in modo furbo, per evitare che siano eccessivamente evidenti, o posizionati in modo “disordinato”.

Quanto costa una caldaia a condensazione

I modelli di caldaie murali a condensazione oggi disponibili, confrontando ovviamente modelli con potenza paragonabile. Si deve però considerare che il cambiamento, dal punto di vista dei consumi, è decisamente sensibile. In pratica stiamo quindi parlando di un investimento, che si ripaga da solo nel corso di pochi anni. Oltre a questo oggi sostituire una vecchia caldaia tradizionale con un modello a condensazione consente di approfittare dei uno sgravio fiscale, pari al 65% della spesa sostenuta, da recuperare in 10 anni. Per ottenerlo è necessario che la nuova caldaia abbia una resa superiore alla precedente e che sia munita di un sistema di controllo di ultima generazione abbinato all’uso di valvole termostatiche, che garantisce ulteriori risparmi sui consumi.