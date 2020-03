Quali piante scegliere per abbellire il giardino utilizzando poca acqua?

Scegliere le piante adatte per abbellire le trame del giardino ti consente di migliorare notevolmente il design esterno della tua casa, villa o appartamento. Soprattutto nel periodo estivo le piante richiedono molta acqua, per questo è importante acquistare una pompa idrica che ti consenta di ottimizzare il flusso dell’irrigazione per risparmiare sull’acqua utilizzata, ma esiste anche un’altra soluzione, quella di scegliere le piante che richiedono poca acqua anche nei periodi più torridi.

Un altro consiglio per non sprecare troppa acqua e risparmiare sui costi, è quello di regolare la pompa irrigazione sulla modalità a goccia, in quanto quella a pioggia tende a disperdere il flusso, soprattutto quando la zona da irrigare è di dimensioni modeste o hai poche piante in giardino.

Arredare il giardino è molto gratificante, non solo dona piacere dal punto di vista estetico, ma arricchisce l’ambiente rendendolo più vivibile e confortevole. Per ottenere sia un risparmio energetico che idrico, devi fare attenzione a scegliere le piante che non richiedono molta acqua e presentano una notevole autonomia biologica in tutte le stagioni. Inoltre, alcune piante richiedono un impegno costante e questo potrebbe determinare problemi di organizzazione, ad esempio se lavori lontano dalla tua abitazione o sei fuori casa per tutto il giorno. Ecco alcune piante per abbellire il giardino che richiedono poca manutenzione e crescono in maniera quasi del tutto autonoma.

Il glicine

Il suo nome botanico è Wisteria Sinensis. Questa pianta rampicante cresce nei periodi pi caldi (primavera, estate) e offre diversi colori per abbellire il tuo giardino. I grappoli di fiori sono un vero e proprio spettacolo visivo che coinvolge principalmente l’azzurro e il lilla. Il glicine è molto resistente alla siccità e si nutre dei raggi solari, non ha bisogno di particolari cure ed emana un profumo gradevolissimo.

L’alloro

Questa pianta è conosciuta anche con il nome botanico di Laurus Nobilis, e presenta numerosi vantaggi, infatti, non solo è perfetta per arredare il giardino ma è particolarmente utilizzata in numerose ricette per insaporire i piatti o produrre degli ottimi liquori. È resistente ai periodi di siccità e alle temperature elevate e non ha bisogno di un’irrigazione costante.

Il mirto crespo

Il mirto crespo produce una folta chioma densa di colori e può arrivare fino a 8 metri d’altezza. Conosciuta anche con il nome botanico di Lagerstroemia Indica può diventare un elemento sorprendente per quanto riguarda il design del tuo giardino. Resiste bene alle temperature torride dei mesi più caldi e non ha bisogno di un’irrigazione costante: è perfetta per abbellire il giardino risparmiando risorse energetiche e idriche.

L’albero delle farfalle

Questa pianta conferisce al tuo giardino un profumo gradevole e delicato, un misto fra l’odore del miele e dell’incenso. La Buddleja Alternifolia è capace di attirare le farfalle e sicuramente rappresenta un valore aggiunto all’estetica del tuo giardino, inoltre, è capace di vivere in qualunque tipo di terreno, persino nelle rocce, traendo beneficio da qualsiasi situazione climatica.