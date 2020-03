VPN domestica: perché è utile usarla

In questo articolo affronteremo il problema sempre più sentito dei furti di dati informatici che si verificano anche in ambito domestico. Il pc domestico è ormai diventato un contenitore di dati particolarmente importanti e molto personali e l’intrusione negli stessi oppure la sottrazione degli stessi in fase di trasmissione equivarrebbe a subire un furto e gli effetti psicologici di un furto nella propria casa sono intensi, talvolta quanto quelli di chi subisce una rapina.

I furti di dati, le violazioni della privacy e il tracciamento costante del comportamento degli utenti da parte dei siti web e delle app rappresentano oggi un problema sempre più diffuso per chi naviga su internet.

Delle soluzioni per fortuna esistono. Infatti, un sistema efficace per proteggersi è la VPN domestica in questo caso. Vediamo di cosa si tratta!

Per poter difendere la propria privacy online e controllare la propria connessione internet, è possibile utilizzare una VPN (acronimo di Virtual Private Network), una rete privata virtuale, che in precedenza veniva utilizzata solamente dalle grandi aziende per la loro sicurezza di rete. Grazie ad una VPN domestica è possibile navigare in modo completamente anonimo da ogni parte del mondo, poiché l’indirizzo IP viene nascosto. I dati vengono crittografati, per renderli illeggibili anche nel caso in cui un attacco hacker dovesse riuscire ad intercettarli. Inoltre, aiuta anche a superare le censure e sbloccare i contenuti con limitazione geografiche.

Le strade per dotarsi di una VPN in ambito domestico sono varie e la si potrebbe creare da zero autonomamente, anche se non è per nulla facile. Nel caso in cui si abbia particolare dimestichezza con impostazioni e configurazioni informatiche particolarmente complesse, si potrebbe pensare di crearsela in modo autonomo procurandosi l’accesso a un server, saper usare la riga di comando e avere un’ora o due liberi per svolgere l’intero processo. Se non sei interessato a qualcosa di così complesso, ci sono una serie di servizi VPN forti e affidabili che sono tanto convenienti quanto facili da usare. Trovare una VPN preesistente è più facile e l’impostazione della stessa è alla portata di tutti.

Prima di tutto facciamo chiarezza su come funziona con una semplice infografica realizzata da allertaprivacy.it

Come funziona una VPN domestica

Le VPN crittografano il traffico che lascia il tuo computer o smartphone, nascondendo l’indirizzo IP, il luogo di connessione, il browser e il sistema operativo. Invece di inviare informazioni aperte e facili da intercettare, le VPN le trasformano, impedendo a chiunque, eccetto le parti autorizzate, di accedervi. Le informazioni diventano quindi illeggibili da terzi, consentendo all’utente di navigare, usare lo streaming e fare acquisti senza rischi e in tutta sicurezza. I dati vengono distribuiti su diversi server, quasi sempre all’estero.

Come scegliere un provider VPN

In rete esistono tanti provider VPN tra cui scegliere, sia a pagamento che gratuiti, in grado di garantire la sicurezza e l’anonimato dei dati. Prima di decidere a quale affidarsi, è bene valutare:

il numero e la stabilità dei server;

la velocità;

la forza della crittografia;

la facilità di utilizzo;

il costo.

Assicurarsi anche che la VPN domestica abbia una politica rigorosa di zero logging, che non consenta di registrare ed identificare il traffico generato. Nella scelta è importante la dimensione della rete del server: uno dei maggiori vantaggi di un servizio VPN è infatti l’accesso ai server situati in tutto il mondo.

Inoltre, è necessario assicurarsi che l’adozione di una VPN domestica non impedisca la fruizione dei servizi a cui ormai siamo abituati. Ad esempio, la maggior parte dei servizi di VPN dichiarano di essere in grado di accedere a Netflix, ma pochi servizi ci riescono davvero. C’è bisogno di una VPN con a disposizione un certo numero di server e che sia in grado di bypassare i geoblocchi di Netflix in modo affidabile, oltre ad offrire una riproduzione in streaming rapida e senza interruzioni.

Abbiamo testato diverse VPN premium per trovare quali servizi superano in modo costante e affidabile le geo-restrizioni di Netflix, garantendo velocità elevate e una larghezza di banda illimitata per uno streaming veloce e senza problemi di buffering. Ed in effetti esistono delle specifiche reti per lo streaming come le Netflix VPN che permettono di guardare Netflix in qualsiasi parte del mondo, connettendosi tramite un server nel paese prescelto.

Ad esempio, abbiamo testato NordVPN, un servizio completo, veloce e facile da usare. ExpressVPN, ottima velocità e larghezza di banda illimitata. Surfshark, soluzione a basso costo ma non meno performante delle altre, ideale per le famiglie, con modalità dedicata per lo streaming. CyberGhost, abbastanza facile da usare che offre server ottimizzati per lo streaming di Netflix.

Dai test effettuati Surfshark ci ha convinto più delle altre. È risultata essere una VPN sicura con protocolli di crittografia molto solidi abilitati per Netflix, in grado di bypassare i geoblocchi in modo affidabile. Offre una riproduzione in streaming rapida, senza interruzioni e senza problemi di buffering. Nessun limite per quanto riguarda il numero massimo di dispositivi che possono simultaneamente usufruire di un unico abbonamento.