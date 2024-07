Arredare casa in modo unico. Scopri come con Gedshop!

Ci sono gadget capaci di portare una nota originale e simpatica nella vita di tutti i giorni, risultando adatti alle occasioni più formali come a quelle più spensierate del tempo libero.

Oggetti unici e diversi, che si rivelano doni piacevoli da fare ad amici, parenti e colleghi ma anche a se stessi, utili e divertenti, complice la capacità di coniugare in maniera esemplare funzionalità ed estetica. Perfetti per arredare casa.

È questo il caso dei gadget personalizzati di Gedshop, brand specializzato nella proposta di accessori originali e stampa di abbigliamento. Le sue soluzioni si rivolgono a soggetti privati e pubblici di molteplici settori. Il servizio, efficiente e di qualità, è adatto a vari contesti, per una festa con gli amici come per un evento aziendale e risulta eccellente per aggiungere quel tocco in più all’interno delle mura domestiche.

3 soluzioni per arredare casa in modo diverso

Gedshop propone un ampio assortimento di gadget, l’ideale per portare una nota diversa nella propria abitazione, semplici e personalizzabili. Sono adatti anche a periodi come quello del Natale o della Pasqua, nonché per la vita di tutti i giorni. Scopriamo insieme alcuni accessori capaci di fare la differenza per l’arredamento della casa. Ne abbiamo selezionati tre.

Magneti: quando la personalizzazione passa dal frigorifero

Se c’è un piccolo oggetto che diverse persone amano collezionare, e mettere sulla superficie del frigorifero (ma non solo), sono le calamite, note altresì come magneti.

Vengono acquistate in vacanza ma nulla vieta di crearne diverse in versione custom made, magari incidendo una frase particolarmente significativa. Qualcosa che risulta più che mai possibile con Gedshop, che propone un servizio ad hoc che permette di definire ogni passaggio nel dettaglio: dai colori, alla forma fino, appunto, al messaggio.

Arredare la cucina con accessori eco-friendly

Gli accessori da cucina fanno la differenza, essendo questo spazio della casa tra i più vissuti e importanti. È qui, infatti, che si condividono gioie e dolori, che si discute mentre si preparano i pasti.

La cucina andrebbe sempre predisposta in maniera pratica e confortevole, curando i mobili come tutti gli altri dettagli. A cominciare dalle posate, sia quelle utilizzate durante la quotidianità sia quelle per le insalate e persino i modelli usa e getta che fanno tanto comodo quando si hanno ospiti. Quest’ultimi dovranno anch’essi essere concepiti in versioni green, così come le cannucce da aggiungere ai cocktail o alle bevande dei più piccoli.

La cucina è uno spazio che può vestirsi a festa e basta poco: con l’assortimento di accessori di Gedshop curarla nei dettagli diventa semplice e divertente.

Decorare con stampe personalizzate

Se c’è un elemento capace di arredare più di tanti gli altri sono le stampe, da predisporre alle pareti in maniera sempre diversa, in relazione allo stile della casa, alla specifica stanza e ai gusti delle persone.

Gedshop permette di realizzare diverse soluzioni personalizzate, richiedendo la stampa direttamente online, complice la possibilità di configurare il preventivo in tutti gli aspetti, compreso il costo: quest’ultimo viene monitorato passo passo sulla base del servizio.

La fase creativa, impostata dalla persona nei minimi dettagli, si rivela particolarmente delicata: nell’arco di 12 ore si riceve una bozza gratuita che dà accesso al risultato finale; è possibile cambiarla fino a quando non si raggiunge ciò che si ha in mente. Si detiene, in questo modo, maggiore garanzia del risultato.