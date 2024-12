Da cosa dipende la scelta degli infissi? Una guida utile

La scelta di ristrutturare casa è sempre importante: sono molteplici i fattori che ci permettono di fare un investimento eccellente sotto molti punti di vista, non solo per il design, ma anche per l’efficienza stessa e per il risparmio.

In fase di ristrutturazione, gli infissi vengono spesso messi in discussione: la sostituzione dei serramenti è vantaggiosa perché permette di migliorare l’isolamento termico e acustico, oltre che di risparmiare in bolletta.

Ma da cosa dipende la scelta? Semplice: oltre che dalle nostre esigenze, è essenziale chiedere una consulenza a realtà specializzate. Qualtieri è presente su Lecce e provincia con infissi e i serramenti di qualità: l’obiettivo è di suggerire a ogni cliente la soluzione più indicata secondo alcuni criteri ben precisi. Li raccontiamo.

Quali sono gli aspetti che influenzano la scelta degli infissi

Per comprendere come scegliere gli infissi giusti per noi, dobbiamo fare un passo indietro, poiché questi, a loro volta, svolgono tantissimi compiti. Prima di tutto, influenzano sia il risparmio energetico quanto il comfort della nostra casa.

Secondariamente, determinano l’estetica, ed è il motivo per cui consigliamo di richiedere una consulenza specializzata agli esperti per comprendere quale installare in base al proprio edificio (bisogna anche verificare se ci sono dei vincoli, come quelli storici e paesaggistici).

Ma i compiti degli infissi non sono ancora finiti: influenzano anche la sicurezza delle nostre case, migliorano la luminosità delle stanze, oltre a favorire una migliore ventilazione.

Ecco perché è essenziale prendersi il proprio tempo per comprendere le opzioni migliori da valutare, come i materiali, vetrocamere, tecnologie moderne, guarnizioni, tipologia di apertura e, non ultimo, il design stesso (così come eventuali possibilità di personalizzazione).

I materiali più diffusi per gli infissi

Ogni scelta è diversa, e ogni materiale presenta delle caratteristiche e dei vantaggi ben precisi. Tra quelli più diffusi troviamo indubbiamente il PVC, estremamente scelto per le case moderne e in virtù delle sue proprietà.

Il PVC è un ottimo isolante e presenta un’estetica contemporanea, che risponde alle esigenze di chi predilige uno stile minimal. Ma non mancano effetti rustici, tra cui quello in legno.

Un altro grande vantaggio del PVC? La possibilità di personalizzare gli infissi come meglio si ritiene opportuno: anche la spesa, nel complesso, non è molto eccessiva, anzi, il rapporto qualità/convenienza è interessante.

Dopo il PVC, anche l’alluminio merita attenzione da parte nostra: ci troviamo di fronte a un materiale nobile, con un’elevata resistenza e con proprietà eccellenti, come le prestazioni termiche.

Questo materiale è amato soprattutto per le case di grandi dimensioni, dove si vuole realizzare un serramento scorrevole o dove comunque c’è la necessità di fare entrare molta luce naturale in casa.

Infine, ma non per importanza, tra i materiali per infissi troviamo il legno: è ancora oggi il più amato e scelto, poiché è elegante, senza tempo e dona quell’effetto rustico che non passerà mai di moda.

Nessun dubbio riguardo alle prestazioni, naturalmente, poiché il legno è un materiale isolante per natura. Per chi ricerca un’estetica più naturale e per chi desidera infissi resistenti, allora questo materiale è la soluzione più indicata.