La scelta della biancheria da letto, per un riposo ottimale

Desideriamo solo riposare e dormire bene: la nostra camera da letto è il luogo in cui possiamo staccare la spina dalle tensioni e dalla routine per immergerci in un mondo nostro, dove la parola d’ordine è solo una ed è comfort.

Ogni scelta ha un peso e di certo la biancheria da letto è un elemento che ci permette di dormire meglio, in particolare in base alle stagioni. Non tutti i tessuti, infatti, sono uguali e molti sono indicati per determinati periodi dell’anno.

Se desideriamo sapere come scegliere la biancheria da letto per valutare dei set di lenzuola matrimoniali belle e funzionali, allora vogliamo dare dei consigli utili.

Quali sono i criteri di scelta della biancheria da letto

Ma quali sono i parametri da prendere come punto di riferimento durante l’acquisto? Dalle dimensioni del letto, che ci permettono di prendere le misure esatte, fino alla stagione, quindi al materiale migliore, non dimentichiamo che anche colori, stampe e fantasie sono un modo utile per trovare il prodotto migliore per noi.

Quando stiamo per prendere le misure, dobbiamo prestare grande attenzione anche all’altezza delle cuffie, ovvero gli angoli del lenzuolo: per un letto matrimoniale, le misure standard sono di solito 160×190 cm, ma ci sono vari casi (come il letto King Size).

I materiali della biancheria da letto

Massima importanza, come abbiamo anticipato, è data alla scelta dei materiali della biancheria da letto. Al di là dei propri gusti, in questo caso dobbiamo tenere conto della cura e della manutenzione richiesta da ciascun materiale e dalla stagione.

Ad oggi il materiale tessile più usato per la biancheria da letto è il cotone, con una qualità di tessitura che dipende strettamente dal numero di fili per cm². Maggiore è il numero, più la trama risulterà fitta e quindi morbida al tatto.

Passiamo al lino, che invece è una fibra ecologica ed è un termoregolatore: ciò significa che, in virtù della sua proprietà, possiamo usarlo in inverno e in estate. Non dimentichiamo poi di citare tra i vantaggi la resistenza, un criterio che ci torna utile soprattutto se desideriamo acquistare set lenzuola di qualità, che durano a lungo.

I modelli, i colori e le stampe: come orientarsi durante l’acquisto?

Sono dunque numerosi i criteri da approfondire prima di passare definitivamente all’acquisto, ma non dimentichiamo che è altrettanto importante scegliere la biancheria da letto che si abbina al resto dell’arredamento.

Naturalmente sono gusti: non dobbiamo mai dimenticare che solo così daremo all’ambiente il carattere e la personalità che sono più affini.

Siamo anche abbastanza fortunati, a dire il vero: al giorno d’oggi esistono brand che ci propongono varie stampe, lenzuola di ogni colore e tonalità, a motivo geometrico, floreale, persino con ispirazioni romantiche per chi desidera creare un’atmosfera unica e speciale.

Dipende strettamente dallo stile, quindi: le lenzuola colorate, lo ricordiamo, vivacizzano l’ambiente e danno quel tocco in più indimenticabile, ma se abbiamo arredato con uno stile classico, magari dal sapore vintage o d’altri tempi, probabilmente le lenzuola bianche consentiranno all’occhio di concentrarsi sui dettagli di design più che sul letto. Le lenzuola bianche sono inoltre perfette per lo stile nordico e gli ambienti moderni minimali.