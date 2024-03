Idee e spunti di ispirazione per illuminare la casa con eleganza

Ultimamente, nei progetti di interior design si presta un’attenzione sempre maggiore alla luce, che non viene più considerata come un semplice elemento accessorio per rendere abitabile e confortevole la casa, ma anche un complemento d’arredo.

Per questo motivo, la scelta dell’ illuminazione di un ambiente abitativo deve essere effettuata con cura, valutando sia la posizione in cui installare i punti luce, sia il design e l’estetica delle lampade. La diffusione delle lampade Led offre molte più possibilità di sfruttare tutta la creatività della luce e di valorizzare l’ambiente con la presenza di faretti, pannelli, strisce, catene luminose e diversi altri apparecchi dalle caratteristiche differenti.

Prima di scegliere le luci per la propria casa, è importante studiarne la disposizione ma anche tenere conto di alcune caratteristiche fondamentali, quali possono essere la tonalità e la temperatura, l’eventuale colorazione, la potenza, il design e le doti di efficienza energetica.

La scelta di una luce o di un’altra dipende essenzialmente dall’ampiezza e dalla funzione dell’ambiente a cui è destinata, dalle preferenze personali e dallo stile architettonico dell’immobile.

Ovviamente è molto importante anche acquistare dispositivi illuminanti di alta qualità, che garantiscano lunga durata nel tempo e massima resistenza all’uso, anche perché le luci Led rappresentano un investimento non irrilevante, per quanto sia destinato ad ammortizzarsi rapidamente in merito al basso consumo e al ciclo di vita molto lungo.

Dove acquistare le migliori lampade online

Acquistare luci, lampade e lampadari sul web significa risparmiare tempo, usufruire di importanti e vantaggiose offerte speciali, avere un vastissimo assortimento a disposizione e ricevere tutto direttamente al recapito desiderato. Grazie allo store online di Lucepiù Molise, è possibile acquistare lampadari, lampade da terra e da tavolo, lampade da soffitto e da parete, faretti, appliques, luci da esterno, oltre ad accessori e complementi per la decorazione e l’arredamento della casa e molti altri articoli, tutti selezionati dai migliori marchi del settore.

Lucepiù Molise è un negozio di illuminotecnica che vanta oltre 20 anni di attività famigliare, nel corso dei quali ha ottenuto un grande successo collaborando con studi di architettura, designer di interni, tecnici impiantisti ed elettricisti, ma anche rivolgendosi a privati, uffici, piccole aziende, commercianti e strutture ricettive.

Gestito con passione e serietà, Lucepiù Molise ha raggiunto una posizione di rilievo sul mercato del proprio territorio, e con l’apertura dell’e-commerce ha potuto estendere la propria attività a livello nazionale e internazionale.

Disporre le luci con equilibrio ed eleganza

La luce, come abbiamo detto, deve essere considerata al pari di un elemento decorativo e di un complemento di arredo, studiando quindi sia i punti in cui collocare i dispositivi illuminanti, sia le caratteristiche e la direzione del fascio luminoso così come la temperatura e il colore: con l’illuminazione Led oggi le possibilità sono davvero tantissime e consentono di soddisfare ogni necessità funzionale e preferenza estetica.

Scegliere luci con funzioni diverse

Un progetto di illuminazione creato su misura permette di valorizzare la casa e di mettere in risalto dettagli architettonici o elementi d’arredo semplicemente scegliendo le lampade ideali e la posizione migliore. In generale, il suggerimento è quello di prevedere la presenza di una luce funzionale e di una luce d’atmosfera, ed eventualmente anche di un’illuminazione più generica e diffusa. Per ottenere questo risultato, è necessario scegliere lampade dalle caratteristiche differenti, ma comunque mantenendo uno stile sempre simile, mentre nel caso di stanze molto ampie, può essere utile aggiungere ulteriori punti luce.

Disporre la luce su piani diversi

Dopo avere installata una prima fonte di luce diffusa, ad esempio un lampadario, una plafoniera o un pannello Led, si può procedere con la scelta di luci d’accento o funzionali, in base al contesto di destinazione. Ad esempio, in una camera da letto potrebbe essere utile una luce per creare un angolo dedicato alla lettura, oppure qualche faretto per definire la zona guardaroba o l’ingresso della cabina armadio, mentre nella zona living si può aggiungere uno o più punti luce per evidenziare la presenza di un arredo di design o di un quadro.

Un altro metodo per creare un’illuminazione armoniosa è anche quello di giocare con luci dirette e indirette, affiancando i classici faretti Led ad una luce più soffusa e orientata verso il soffitto.