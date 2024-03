Polizza casa: una copertura globale per la propria abitazione

Le compagnie assicurative offrono una vasta gamma di prodotti; in determinate condizioni alcuni di questi devono essere obbligatoriamente stipulati; è per esempio il caso della polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), necessaria per la circolazione di un autoveicolo sulle strade, oppure della polizza “incendio e scoppio”, obbligatoria nel caso di un mutuo casa.

Molte polizze però hanno carattere facoltativo e una persona può decidere di sottoscriverle quando sente il bisogno di una tutela specifica per sé e/o per i propri cari. Un classico esempio è rappresentato dalla polizza casa, uno strumento assicurativo sempre più scelto dalle famiglie italiane e che può essere sottoscritto anche con una procedura digitale (polizza casa online). Scopriamo quindi di cosa si tratta.

Polizza casa: uno strumento per la tutela della casa e della famiglia

Le polizze casa, spesso note anche come assicurazioni casa e famiglia, sono contratti assicurativi il cui scopo principale è quello di tutelare da un punto di vista economico la casa, i beni in essi contenuta e i suoi abitanti. Questa tutela è relativa a vari tipi di evento che possono risultare più o meno rilevanti economicamente.

Si deve precisare che può esserci una notevole differenza fra le offerte delle diverse compagnie e non è sempre facile fare un raffronto fra le varie proposte. Infatti, se è vero che molte coperture sono comuni a tutte le assicurazioni casa, è altrettanto vero che ve ne sono altre contemplate da alcune compagnie e non previste da altre.

In linea generale, comunque, si tratta di assicurazioni multirischio che il cliente può personalizzare a seconda delle proprie necessità e, ovviamente, anche in base al budget che intende destinare a questo tipo di polizza.

Quel che è certo è che ogni nucleo familiare e ogni abitazione sono casi a sé ed è quindi importante poter modulare l’assicurazione casa con la dovuta flessibilità .

Quali sono le coperture offerte da un’assicurazione casa e famiglia?

Le polizze casa sono generalmente concepite in modo tale da garantire una copertura a 360 gradi, contemplando una vasta gamma di eventi e situazioni.

Una copertura molto importante che vale la pena di considerare sempre è la responsabilità civile del proprietario. Essa serve a coprire il proprietario qualora si verifichino danni a terzi (per esempio un vicino) causati involontariamente per eventi verificatisi accidentalmente e in relazione alla proprietà della casa coperta dalla polizza come per esempio una grossa fuoriuscita di acqua o un incendio che danneggiano la proprietà del vicino.

Copertura normalmente presente in una polizza casa è quella relativa ai danni al fabbricato; si tratta di una tutela importante perché copre da eventi che possono causare un danno economico particolarmente rilevante; si pensi, per esempio, ai danni che possono verificarsi in caso di incendio, guasto elettrico, fulmine, fuoriuscita di acqua e via discorrendo.

Molto comune è anche la sottoscrizione della copertura furto e rapina, anche se questi non vanno a buon fine; si tratta infatti di eventi che possono comunque causare danni durante il tentativo di entrare nell’abitazione.

Può valere anche la pena di considerare una copertura per gli eventi atmosferici e per gli atti vandalici; si tratta di tutele sempre più ricercate, in particolar modo la prima. Negli ultimi anni infatti si è registrato un aumento di eventi climatici che hanno causato danni ingenti alle abitazioni; esempi tipici sono temporali intensi, grandinate, forti nevicate, venti ecc.

La copertura atti vandalici, invece, copre l’assicurato da danni causatici da terzi nel caso di manifestazioni, sommosse, tumulti ecc.

Questi ovviamente sono solo pochi esempi, ma esistono molte altre coperture assicurative con il quale è possibile costruire una polizza che protegga a 360 gradi la propria abitazione e i suoi abitanti.