Case e casette per il giardino: le strutture in legno più pratiche e sostenibili che ci siano

Le casette in legno da giardino sono strutture solide che permettono di fare scelte sostenibili e consapevoli, proprio grazie al materiale di cui sono fatte. Solido e isolante da un punto di vista termico e acustico, il legno dà vita a uno spazio moderno dove è addirittura possibile vivere.

Per assicurare il migliore dei risultati, le casette da giardino di Casacasette.it vengono vendute direttamente al cliente e consegnate in tutta Italia, anche con il pratico servizio di installazione, sebbene sia molto facile procedere in autonomia grazie a sistemi a incastro come il Blockhaus. Le strutture lignee sono fotografate in contesti reali e non raffigurate digitalmente, al fine di mettere in risalto ancora di più tutte le caratteristiche di un prodotto di alta qualità e dare risposta a tutte le esigenze.

Le dimensioni delle casette per il giardino

Le case e casette in legno da giardino hanno forme e dimensioni differenti tra di loro al fine di adattarsi a ogni situazione. Diventa facile quindi dare forma a uno spazio dove, ad esempio, riporre gli attrezzi per la cura del verde oppure dove creare un piccolo laboratorio per il fai da te in cui dedicarsi alla falegnameria e altri lavoretti.

Non è finita qui perché le strutture con determinate caratteristiche possono diventare una palestra per allenarsi, un ufficio a casa fino a una vera e propria dependance abitabile per gli ospiti. Insomma, le possibilità sono davvero infinite e più ampie di quanto si possa pensare grazie a delle strutture di ogni dimensione e metratura.

Il basamento ideale per le casette in legno

Naturalmente, nel momento in cui si parla di casette in giardino, è necessario porsi il problema di quale sia il basamento che conferisca resistenza. La scelta di che cosa mettere sotto la casetta in legno dipende dal tipo di struttura. Quando si ha a che fare con casette e case grandi e importanti, è consigliata una base in cemento o calcestruzzo di almeno 15/20 centimetri che possa conferire maggiore stabilità. Invece, per le casette di dimensioni più ridotte, può bastare una cosiddetta base a secco; tale soluzione consiste nel togliere la parte del terreno più superficiale e instabile, stendere uno strato di stabilizzato e sopra a questo posare delle piastrellone 40x40cm/50x50cm; per una validissima e meno impegnativa soluzione Casacasette propone le proprie basi in acciaio zincato con piedini regolabile così da compensare un possibile dislivello, autorevole basamento su cui poggiare la tua casetta in modo rapido e duraturo. Naturalmente, per i permessi necessari, conviene sentire il parere dell’ufficio tecnico del proprio comune di residenza poiché le regole possono cambiare in base alla zona.

La fase di posizionamento delle casette da giardino

Una volta realizzato il basamento per una casetta da giardino in legno, il lavoro non è finito poiché arriva il momento di domandarsi come fissare a terra la struttura. Anzitutto, la base su cui poggia la casetta deve naturalmente essere in bolla. Questa è la condizione per evitare ogni tipo di danno nella delicata fase di posizionamento.

Detto ciò, le strutture per il giardino sono fissate alla base grazie a delle viti nel pavimento. In sostanza, i listelli del pavimento sono dotati di grosse viti da agganciare al basamento realizzato, conferendo maggiore stabilità e sicurezza.