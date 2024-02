Il Ruolo Cruciale dell’Agente Immobiliare nella Vendita

Possono essere molti i motivi a spingere qualcuno a vendere un immobile. Potrebbe ad esempio essere una seconda o terza casa che si preferisce vendere per ottenere un po’ di liquidità. Oppure il lavoro potrebbe portarci molto lontano, rendendo necessario un vero e proprio trasferimento da una città all’altra.

In ogni caso ciò che non bisogna dimenticare è l’importanza delle agenzie immobiliari. Affidarsi a queste attività non serve solo per trovare potenziali acquirenti, ma anche per essere seguiti passo dopo passo, così da non commettere errori. In più grazie a Tecnocasa valutazione immobiliare possiamo conoscere quale può essere l’effettivo prezzo a cui proporre l’immobile sul mercato, così da ottenere il maggior ricavo possibile.

Se volete saperne di più continuate a leggere il nostro articolo.

La valutazione dell’immobile

Valutare un immobile non è semplice. Vanno tenuti in considerazione diversi fattori, primi fra tutti sia la metratura della casa che la sua posizione. Ci sono quartieri con maggiore richiesta rispetto ad altri, e ciò spesso dipende dai servizi disponibili nelle vicinanze. Trovarsi nei pressi di una stazione potrebbe rivelarsi fondamentale per chi fa il pendolare e vorrebbe evitare di prendere l’auto, e ciò porta a un aumento del numero dei potenziali acquirenti. Al contrario appartamenti e abitazioni in periferia sono spesso proposti a un prezzo più basso.

Dal punto di vista della metratura non bisogna dimenticare che hanno una grande importanza sia il giardino che il garage, oltre ovviamente a balconi e terrazzi. Il posto auto potrebbe essere fondamentale in quelle zone residenziali dove è difficile trovare parcheggio.

Un agente immobiliare può aiutarci a valutare con precisione tutti questi fattori grazie alla sua conoscenza del mercato. Il mercato immobiliare potrebbe presentare un andamento in positivo, consentendoci di proporre l’immobile ad un prezzo più alto, o potrebbe invece presentare una leggera flessione. Si tratta di fattori difficili da analizzare se non si hanno l’esperienza e le competenze adatte.

Fare da intermediario

Grazie a una agenzia immobiliare non dovremo preoccuparci di trovare potenziali acquirenti. Lo scopo di queste imprese è quello di unire acquirente e venditore, cercando la soluzione più adatta per entrambi. Una volta messa in vendita l’abitazione non dovremo preoccuparci di nulla, visto che sarà l’agente immobiliare non solo a cercare gli acquirenti, ma anche a occuparsi di organizzare le visite.

Il loro ruolo è tutt’altro che semplice e non può di certo essere improvvisato. Gli agenti immobiliari sanno sia come dare il giusto peso ai pregi della proprietà, sia come presentare gli eventuali aspetti negativi in maniera corretta.

Un valido aiuto

Quando si vende un immobile bisogna fare attenzione a tutte le procedure burocratiche. Basta un errore per avere problemi di vario genere. Grazie alle agenzie immobiliari possiamo avere un aiuto nel gestire tutti questi aspetti, grazie all’esperienza dei loro agenti.

Chi ha poca dimestichezza in questo settore potrebbe ad esempio non conoscere la differenza tra accordo preliminare e accordo definitivo, il cosiddetto rogito.

Il nostro consiglio è di non farsi problemi a chiedere maggiori informazioni all’agenzia che sta seguendo la vendita, così da eliminare fin da subito ogni minimo dubbio o incertezza.