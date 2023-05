3 consigli utili per decorare il tuo giardino

Il giardino della casa è un luogo prezioso. Ideale tanto per il relax quanto per ricevere ospiti, amici e parenti, lo spazio verde fuori dalle mura domestiche va sempre curato e abbellito nel migliore dei modi. Proprio per questo, seguire alcuni consigli per rendere il giardino funzionale e bello a vedersi è un passo obbligatorio per non svalutare una parte tanto importante della proprietà e valorizzarla al meglio.

Come migliorare il proprio giardino?

Rilassarsi all’aria aperta senza abbandonare la propria casa è un sogno che, per chi possiede un giardino, può diventare realtà. Allo stesso tempo, ricevere invitati rari o abituali in uno spazio verde dà a ogni visita quel tocco in più, che risulta gradito tanto agli ospiti quanto ai padroni di casa. Il tutto, ovviamente, a patto che il giardino sia curato in maniera impeccabile, seguendo precisi accorgimenti capaci di valorizzare il prato e ciò che vi verrà posto sopra nel migliore dei modi.

La cura delle piante

Iniziando proprio dal verde del giardino, non si possono trascurare le piante che questo spazio sarà chiamato a ospitare. Come sa chi ha un po’ di pollice verde, alcune piante da siepe sono più adatte di altre: è questo il caso della fotinia, che non spicca per la sua fioritura ma per il colore delle foglie, che vanno dal rosso acceso al verde più lucido. Come si può dedurre, si tratta di una scelta che darà un tocco di colore al giardino in qualsiasi stagione dell’anno, a patto di rivolgere a questa pianta da siepe la giusta cura. Non da meno, le piante non dovrebbero invadere in maniera selvaggia il giardino, ma vanno contenute con muretti e vialetti capaci di arginare la loro crescita e, allo stesso tempo, di evitare il pericolo che qualcuno calpesti l’area verde. Infine, non va sottovalutata l’importanza di creare aree a tema, come aiuole fiorite da una parte o un bio orto personale dall’altra.

L’uso dell’acqua

L’acqua si rivela di certo un elemento fondamentale per la cura del giardino, poiché essenziale nell’innaffiamento delle piante. Non da meno, può essere utilizzata anche per delle decorazioni o attrazioni suggestive, in base al proprio budget di investimento. Un esempio su tutti può essere costituito da una sfarzosa piscina, ma anche una più modesta fontana può dare un tocco di eleganza e di unicità a tutto l’ambiente.

L’area living in giardino

Infine, non va trascurato l’arredamento del giardino in senso stretto. È possibile allestire un’autentica zona living, su una pedana rialzata che distingua l’area dal verde circostante, e sotto una copertura capace di proteggere da pioggia, sole e umidità nelle giornate più difficili dell’anno, comprese le più calde. Scegliere i complementi d’arredo più adatti, da combinare a un sistema di illuminazione capace di valorizzare ogni elemento o di creare la giusta atmosfera, completa il quadro dei suggerimenti per rendere unico il proprio giardino.

In conclusione, non bisogna sottovalutare l’importanza di curare il proprio giardino. Le piante più appropriate, da siepe o da fiore, possono essere valorizzate accompagnandole a complementi d’arredo specifici per la propria area verde. Infine, usare l’acqua e le luci con intelligenza contribuirà a rendere unico l’ambiente.