5 consigli per scegliere un letto

La camera da letto rispecchia la tua personalità, ed è la cornice bella e confortevole del tuo letto. Lui è il vero protagonista della stanza: sceglilo con attenzione perché deve assicurarti un riposo sereno e ristoratore. Nella tua ricerca del letto perfetto dove andrai a dormire ogni sera, ricorda che comfort ed estetica vanno di pari passo quando si tratta di letti di qualità e dalle finiture curate. Ecco 5 consigli da tenere a mente prima di acquistare il nuovo letto per la tua camera, per investire su sonni rigeneranti e magari fare anche dei bei sogni.

Valuta bene il tipo di rivestimento del letto

Se escludi di acquistare letti in legno o in metallo, dal ferro battuto all’ottone, è importante considerare bene il tipo di rivestimento più adatto allo stile della tua camera: tessuto, ecopelle o pelle. La scelta dell’ecopelle, per esempio, è adatta a una camera moderna ed è pratica perché con un panno puoi rimuovere la polvere ogni giorno quando rifai il letto. Il rivestimento di tessuto in fibre naturali è perfetto scaldare con un tocco accogliente anche la camera da letto più minimale. Fai solo attenzione che il rivestimento di tessuto sia completamente sfoderabile così da poterlo lavare con una certa frequenza.

La testiera del letto non è indispensabile

Sei indeciso tra stili colori e varianti di tante testate? Una soluzione moderna su misura per te potrebbe essere il letto sommier, cioè un letto dove la testiera è assente e può essere presente un vano contenitore che sta sotto materasso e rete. Il letto senza testiera è perfetto per una camera di gusto minimale, per chi ha problemi di spazio e per chi preferisce decorare la parete dietro al letto in maniera originale.

Vuoi un letto con doghe fisse o con alzata?

Quando devi acquistare un letto, è importante guardare anche quello che c’è sotto. La rete a doghe di legno è sicuramente la migliore, soprattutto per un letto con materasso memory foam, che per natura crea una nicchia alla schiena. Ci sono poi le doghe con alzata, ovvero modelli reclinabili e sollevabili con meccanismo manuale o elettrico che permettono al materasso di assumere diverse posizioni. Puoi scegliere tra alzata unica oppure separata. In questo secondo caso dovrai abbinare due materassi singoli. Se ti piace l’idea di avere un materasso che puoi manovrare, sollevando le gambe oppure il busto, devi però rinunciare alla possibilità di avere il vano contenitore.

Scegli un letto contenitore

Se hai una casa piccola, un letto contenitore è la scelta giusta che ti farà molto comodo per guadagnare altro spazio contenitivo. Un letto dotato di contenitore ti permette di riporre non solo coperte e cuscini, ma anche il cambio di stagione così da avere più spazio nell’armadio. Puoi scegliere il letto con apertura a compasso che si apre frontalmente, oppure puoi acquistare un letto con apertura orizzontale, ovvero dove materasso e rete si sollevano in linea parallela.

Non risparmiare sul materasso del letto

Passiamo un ⅓ della nostra vita a letto, ed è durante quel momento che recuperiamo forze, energia e benessere che ci permettono di affrontare al meglio la parte restante. Per cui è bene mettere in condizione mente e corpo di assolvere al meglio il compito di rigenerarsi. La scelta del materasso è fondamentale. Oggi che hai tutte le possibilità di trovare il materasso migliore per il tuo letto e per la tua schiena sarebbe un delitto accontentarsi di materassi economici, sintetici, che non assorbono l’umidità o che hanno una pessima traspirazione. Per farti dormire bene, oltre al sostegno, un materasso deve favorire il calo della temperatura corporea di almeno un grado. Ecco perché, soprattutto, quando si scelgono i memory foam, bisogna fare sempre attenzione che siano fabbricati con schiuma ad alta densità.