7 Applicazioni della Blockchain nella Catena di Approvvigionamento

La Blockchain, il registro distribuito a prova di manomissione utilizzato per convalidare e archiviare le transazioni digitali, sta trasformando la catena di approvvigionamento migliorando la sicurezza, la trasparenza e l’efficienza.

La Blockchain può migliorare le catene di approvvigionamento consentendo una consegna più rapida ed economica dei prodotti, migliorando la tracciabilità dei prodotti, consentendo ai partner di collaborare e condividere informazioni in modo più efficace e aiutando a migliorare l’accesso al finanziamento.

Ecco sette utilizzi della Blockchain nella catena di approvvigionamento.

Miglioramento della tracciabilità e trasparenza

Implementando la Blockchain insieme ai dispositivi Internet delle Cose, come sensori intelligenti e tag RFID, le aziende possono registrare in modo più efficace il movimento delle merci attraverso le varie fasi della catena di approvvigionamento e registrare le condizioni di tali prodotti, ad esempio temperatura, umidità, ecc., in ogni fase. Poiché le transazioni sono sempre aggiornate e datate, le aziende possono verificare lo stato e la posizione dei prodotti in qualsiasi momento.

La Blockchain offre una visibilità più trasparente e accurata nel processo di tracciamento, aiutando le organizzazioni a individuare e affrontare tempestivamente potenziali problemi, come violazioni di conformità, contraffazione, ritardi e sprechi. Le organizzazioni possono anche optare per la condivisione dei dati di tracciamento con i propri clienti per convalidare l’autenticità dei loro prodotti e verificare il coinvolgimento in pratiche etiche nella catena di approvvigionamento.

Miglioramento della tracciabilità

Un altro utilizzo della Blockchain nella catena di approvvigionamento è la tracciabilità. Nella gestione della catena di approvvigionamento, la tracciabilità è la capacità di individuare le posizioni precedenti e attuali dell’inventario e ottenere un registro della custodia di tale inventario mentre i prodotti passano dalle materie prime ai venditori e ai clienti.

I partner della catena di approvvigionamento possono utilizzare la Blockchain per tracciare in modo efficiente le attività lungo la catena di approvvigionamento. E le transazioni avvengono in tempo reale poiché la Blockchain comprende registri open-source decentralizzati che registrano dati replicabili tra gli utenti. Utilizzando la Blockchain, le parti interessate possono accedere alle informazioni sui prodotti, inclusi date, prezzi, origine, qualità, certificazione, destinazione e altro ancora.

Riduzione della contraffazione

La provenienza è fondamentale per verificare la qualità e la affidabilità dei prodotti. Poiché la Blockchain consente ai partner di tracciare le merci lungo la catena di approvvigionamento, possono verificare accuratamente la provenienza di tali prodotti. Di conseguenza, una rapida verifica della provenienza di determinati beni riduce la contraffazione.

Affrontare le problematiche legate alla sicurezza alimentare

Numerosi problemi legati alla sicurezza alimentare, come la diffusione di malattie trasmesse dagli alimenti e la contaminazione incrociata, sono difficili da tracciare singolarmente. Inoltre, la mancanza di dati e visibilità nelle catene di approvvigionamento tradizionali rende difficile per le organizzazioni agire rapidamente in caso di problemi, il che può influire sulla loro reputazione e sui loro profitti. Grazie alla affidabilità e all’integrità della Blockchain, questa tecnologia risulta particolarmente adatta per affrontare tali problematiche. La Blockchain consente di tracciare l’origine di un prodotto alimentare, contribuendo così a migliorare la qualità complessiva e l’affidabilità dei prodotti alimentari.

Promuovere una sourcing più sostenibile ed etica

La domanda di utilizzo della Blockchain nella catena di approvvigionamento è alimentata in parte dalla necessità dei consumatori di conoscere l’origine esatta dei propri prodotti e se sono stati realizzati in modo etico. La Blockchain può aiutare a garantire ai consumatori che le aziende ottengano i loro materiali e prodotti in modo etico e sostenibile.

La Blockchain può verificare l’origine dei materiali o dei prodotti e presentare tali informazioni ai consumatori, che possono quindi decidere se desiderano acquistare determinati prodotti. Le caratteristiche di tracciabilità e resistenza alla manomissione della Blockchain forniscono ai consumatori un modo trasparente per verificare come i prodotti sono stati fabbricati e come sono stati spediti lungo la catena di approvvigionamento.

Rendere i pagamenti più efficienti

Tipicamente, ci vogliono settimane o mesi perché le fatture vengano pagate. Tuttavia, con i contratti intelligenti basati su Blockchain, le fatture possono essere pagate immediatamente. E l’infrastruttura distribuita della Blockchain può contribuire a stabilire un sistema di pagamento trasparente che consente a tutte le parti coinvolte in una determinata catena di approvvigionamento di visualizzare le transazioni di pagamento, riducendo gli errori umani e le frodi.

Inoltre, i partner della catena di approvvigionamento che utilizzano criptovalute basate su Blockchain possono pagarsi reciprocamente senza dover utilizzare le banche, risparmiando denaro sulle commissioni e accelerando il processo di pagamento.

Migliorare la comunicazione e la collaborazione

Nell’attuale catena di approvvigionamento, c’è molta interazione tra i vari partner riguardo a fatture, contratti, richieste d’ordine e altro, il che può causare disaccordi e ritardi. Tuttavia, l’utilizzo della tecnologia Blockchain nella catena di approvvigionamento può migliorare questa comunicazione e collaborazione tra le parti interessate. Ad esempio, condividendo database tra diverse parti, la Blockchain può eliminare la necessità di intermediari per verificare, registrare e/o coordinare le transazioni. Inoltre, i contratti intelligenti motivano tutte le parti interessate a rispettare tempestivamente gli obblighi concordati.

Cosa riserva il futuro per la tecnologia Blockchain nella catena di approvvigionamento?

Le applicazioni della tecnologia Blockchain possono affrontare determinati problemi nelle catene di approvvigionamento tradizionali, come l’eliminazione della necessità di preparare documenti cartacei. Inoltre, un registro decentralizzato e immutabile di ogni transazione consente alle parti interessate di tracciare i beni dalle loro fonti ai loro destinatari finali, creando una catena di approvvigionamento più trasparente.

Tuttavia, l’implementazione della Blockchain nella catena di approvvigionamento non è ancora ampiamente adottata poiché è necessaria una conoscenza significativa per cogliere i benefici. Inoltre, poiché la Blockchain è ancora una tecnologia emergente, deve conformarsi alle normative governative che variano da paese a paese, normative che potrebbero influenzare le reti di approvvigionamento. È probabile che la tecnologia basata su Blockchain sostituirà gradualmente i processi e le reti tradizionali della catena di approvvigionamento, ma la transizione non avverrà tutte in una volta sola.