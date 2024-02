Il ruolo dell’abbigliamento da lavoro nella protezione dei lavoratori qualificati

La sicurezza sul luogo di lavoro, prima che con la giusta strumentazione, comincia dall’abbigliamento, Possibile? Assolutamente sì. Strauss lo sa e mette a disposizione diversi modelli pantaloni da lavoro per le varie mansioni: taglie, colori, specifiche e rinforzi contro l’usura.

Il giusto abbigliamento a lavoro per la protezione del lavoratore

In ambito lavorativo si devono tenere sotto controllo diversi aspetti. La sicurezza senza ombra di dubbio, probabilmente però non si presta la giusta attenzione all’aspetto dell’abbigliamento. Sì, perché questa può essere importante proprio per la protezione di ogni lavoratore. Sul luogo di lavoro troppo spesso si vede abbigliamento non adatto alle diverse mansioni. Un esempio è rappresentato dai giusti pantaloni di lavoro: quelli ideali a lavoro donano anche la giusta protezione, danno un movimento maggiore e garantiscono anche comodità. Ovviamente avranno anche tutte le caratteristiche adatte come tasche grandi per attrezzi, più piccole per cellulari e così via.

Diversi lavori, diversi modelli di pantaloni adatti alla mansione

L’abbigliamento allora deve essere altamente professionale. Potrete scegliere tra i tanti modelli che il mercato mette a vostra disposizione. Se vorrete pantaloni da lavoro di sicurezza, affidabili e comodi sicuri allora dovrete rivolgervi a Strauss. Di certo non mancherà il modello che soddisferà tutte le singole esigenze: taglie diverse per ogni corporatura per le donne e per gli uomini. Una serie di proposte che uniscono come abbiamo detto la sicurezza sul posto di lavoro, il benessere durante le ore di impiego e anche un tocco di stile che non gusta mai. Quali? Modelli per protezione antitaglio, pantaloni da cuoco, pantaloni da saldatore con tessuto misto speciale al fine di protegge dal calore e dalle fiamme, abbigliamento per assistenza o pantaloni ad alta visibilità (colori fluo).

Il datore di lavoro dovrà fornire tutto il necessario

Va bene che il lavoratore dovrà fare molta attenzione nell’indossare il giusto capo di abbigliamento che garantisca protezione ma garantire il giusto abbigliamento da lavoro protettivo sarà compito dell’azienda. Il datore di lavoro, infatti, non dovrà in alcun modo far mancare questo aspetto. Giusto pensare alla strumentazione indispensabile per portare avanti il lavoro in maniera impeccabile, altrettanto giusto pensare ad aspetti lo stesso importanti. La scelta di articoli Strauss si rivelerà importante.

Comodità fondamentale per il lavoro, insieme alla sicurezza

In fondo si tratta di una marca del settore in primo piano da anni con stile, gusto, prezzi competitivi e grande attenzione al tipo di clientela. Il lavoro industriale di certo non può mancare di alcune accortezze che un nome storico dell’abbigliamento può assicurare. Sbaglia chi pensa che l’aspetto della sicurezza si basi, ad esempio, soltanto su alcune componenti tipo le scarpe. A queste va aggiunto un capo che garantirà facilità di lavoro e comodità: pensate alla pioggia, i semplici jeans che spesso si vedono sul luogo di lavoro non possono garantire protezione, resistenza e calore. E il suo peso? Dovrà garantire dai 300 gr/mq in su.

Scegliete a seconda delle vostre esigenze

Vi trovate di fronte a questa scelta? Avete bisogno del giusto modello per il vostro lavoro? Cominciate con il prendere le misure, scegliete un pantalone resistente nelle zone di maggiore usura, magari una salopette che si caratterizza per il comfort, l’alta vestibilità con la protezione anche di zone sensibile come quella dei reni.