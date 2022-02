7 vantaggi dell’installazione di pannelli solari nella tua casa

Sempre più consumatori si impegnano nel rispetto dell’ambiente e, soprattutto, nel risparmio energetico. Per questo l’energia solare sta guadagnando terreno e sono già molti quelli che sono passati all’autoconsumo di energia elettrica. Anche se ci sono ancora ignoranza e dubbi sui vantaggi dell’installazione di pannelli solari, sia nelle abitazioni che nelle aziende o grandi aziende.

Quali sono i vantaggi dell’installazione di pannelli solari?

1- Risparmio sulla bolletta della luce

I prezzi delle installazioni di pannelli solari sono diminuiti notevolmente negli ultimi anni. Per rendersene conto basta consultare il simulatore fotovoltaico in wekiwisolar (tra i più affidabili). Tenendo conto che le bollette elettriche degli italiani aumentano costantemente e con il caro bollette del 2022 il costo annuale aggiuntivo per famiglia potrà raggiungere i mille euro, avere un proprio impianto di autoconsumo di energia elettrica significherà un risparmio certo.

2- Aumentare il valore dell’immobile

Le abitazioni con impianti a pannelli fotovoltaici si rivalutano rispetto a quelle con impianti elettrici tradizionali. I futuri proprietari saranno felici di sapere che possono utilizzare l’energia solare nella loro nuova casa, senza dover fare l’investimento iniziale.

3- Approfitta del nostro sole

Se vivi in Italia, saprai di essere nel “paese del sole”. Secondo i dati del Ministero dei Lavori Pubblici, durante tutto l’anno possiamo arrivare a superare le 2.800 ore di sole che abbiamo ricevuto (durante le quali si può produrre e consumare il 100% di energia verde).

4- Consumo di energia verde

Sempre più consumatori si impegnano per la sostenibilità. Se vuoi far parte di questo movimento e contribuire con il tuo granello di sabbia, inizia consumando energia pulita. L’energia solare è una fonte illimitata e aiuta a ridurre l’emissione di gas nocivi nell’atmosfera.

5- Manutenzione minima

Installare un impianto fotovoltaico conviene anche per i costi minimi di manutenzione richiesta dalle componenti, che si prestano molto bene all’esposizione all’aria aperta, garantendo una durata dei pannelli che può arrivare anche a 35 anni.

6- L’energia prodotta da un impianto fotovoltaico è PULITA al 100%

Eh si, se hai un impianto fotovoltaico non inquini! Perché l’emissione di CO2 e altre sostanze nocive

nell’aria è pari a 0. Il tuo organismo e il pianeta ringraziano! L’energia elettrica che alimenta le nostre case, gli uffici, le industrie è per lo più ricavata da combustibili fossili (gas naturale e petrolio) che vengono importati e bruciati; la combustione libera enormi quantità di CO2, contribuendo ad alimentare il fenomeno dell’effetto serra e del riscaldamento globale. Il fotovoltaico domestico, invece, produce energia pulita sfruttando energia solare: una fonte di energia rinnovabile e innocua per l’ambiente. Installare un fotovoltaico sul tetto di casa è una scelta responsabile, per noi stessi e per il nostro pianeta.

7- Un impianto fotovoltaico rende indipendenti.

Chi installa un impianto fotovoltaico sul proprio tetto diventa autonomo e produce la propria energia senza dipendere da nessun altro. Immaginiamo cosa succederebbe se ogni casa fosse munita anche solo di un piccolo impianto: a livello nazionale diventeremmo del tutto indipendenti dall’acquisto di combustibili da altri paesi!