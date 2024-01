Come trovare il contratto luce e gas adatto a te?

Quando ci si trova di fronte ad una scelta importante, non è mai saggio andare di fretta. Conviene sempre prendersi un momento per riflettere, ed è una regola aurea che vale anche e soprattutto quando si parla delle forniture energetiche. La decisione, infatti, condizionerà non solo la spesa mensile, ma anche il comfort domestico. In questa guida, quindi, vedremo insieme come trovare il contratto luce e gas perfetto per le proprie esigenze specifiche.

Una questione di studio e di consumi energetici

Per prima cosa, è di vitale importanza analizzare le proprie abitudini di consumo e fare una scelta tagliata su misura. Le bollette precedenti forniscono una chiara indicazione del consumo annuo in kilowattora (kWh) per l’energia elettrica e in metri cubi per il gas, quindi non è affatto complesso. Basandosi su questi dati reali, è possibile capire quale delle varie proposte si adatta maggiormente alle proprie necessità domestiche.

Inoltre, conviene sempre approfondire le offerte leggendo le pagine dei siti web ufficiali delle compagnie, di solito molto più complete rispetto alle classiche schede dei comparatori online. Per esempio, in questa pagina sul contratto luce e gas di Wekiwi è possibile scoprire tutte le informazioni e i riferimenti contrattuali. E la chiarezza è sempre un punto a favore, specialmente in un settore come questo.

La tipologia di tariffa è un altro punto da considerare attentamente. Le tariffe fisse garantiscono un prezzo bloccato a kWh o a metro cubo di gas per l’intero periodo contrattuale. Il vantaggio è che si può avere sin da subito una chiara panoramica delle spese, evitando qualsiasi sorpresa. Le tariffe variabili, invece, seguono l’andamento del mercato: possono risultare più convenienti nei periodi dove il prezzo va a ribasso, ma presentano comunque un certo fattore di rischio per via della possibile oscillazione dei costi.

Dal servizio clienti agli altri fattori importanti

Spesso si sottovaluta l’importanza del servizio clienti, ed è un errore da non commettere, in quanto fornisce un valore aggiunto tutt’altro che trascurabile. La disponibilità del customer care service, infatti, è indispensabile per poter approcciare questo servizio con una discreta serenità, e per avere sempre a disposizione le risorse per chiarire ogni dubbio. Meglio ancora se, oltre ai canali di contatto tradizionali, la compagnia risulta attiva ed efficiente anche sui principali social media, da Facebook a Instagram.

Per quel che riguarda il contratto, come anticipato poco sopra, è necessario che sia chiaro, di facile lettura anche per i non addetti ai lavori e dunque trasparente. Anche l’attenzione all’ambiente rientra in questo elenco di plus, così come la semplicità in termini di gestione della propria fornitura, sfruttando ad esempio le app o le dashboard desktop. Vale poi la pena di sottolineare che alcuni fornitori di energia elettrica propongono delle formule davvero innovative. Si fa ad esempio riferimento al sistema a crediti, che aumenta la consapevolezza relativa ai consumi, così da avere sempre tutto sotto controllo.

In conclusione, il contratto di luce e gas perfetto dipende da un mix di fattori, ognuno dei quali ha (o dovrebbe avere) un peso preponderante al momento della scelta definitiva.