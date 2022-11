Come arredare il soggiorno in stile moderno

Il soggiorno moderno deve rispondere a delle esigenze diverse da quelle di qualche tempo fa. Infatti, questa zona, che non a caso viene chiamata living-room ovvero “stanza da vivere”, non è solo un luogo dove accogliere gli ospiti, ma soprattutto un ambiente dove condividere la vita quotidiana con i propri familiari.

A volte, poi, nelle case moderne, il soggiorno integra anche un angolo cottura oppure rientra in un ampio open space. Arredare il soggiorno della propria casa vuol dire, quindi, andare incontro a due esigenze, ovvero il design e la funzionalità. Ecco perché è importante scegliere l’arredo giusto. Vediamo qui di seguito qualche consiglio utile per arredare il proprio soggiorno, in uno stile moderno e allo stesso tempo originale.

Parete attrezzata, una scelta funzionale e bella da vedere

Non ci sono dubbi che tra tutti i mobili del soggiorno, la parete attrezzata è una soluzione perfetta per chi vuole un arredo pratico e funzionale, ma che abbia anche un grande impatto estetico. La parete attrezzata serve anche a separare gli ambienti e a catturare l’attenzione.

Su questo elemento d’arredo è possibile inserire la TV, device elettronici, piccoli oggetti decorativi, libri ed elementi di design. Molto interessante, quando si parla di parete attrezzata per il soggiorno, è la possibilità di giocare con gli spazi inserendo elementi chiusi, come pensili con le ante a giorno.

Per un soggiorno dallo stile moderno è preferibile scegliere delle pareti attrezzate con materiali come legno e acciaio, laminato o resine, facili da pulire, con colorazioni chiare, perfette per ambenti minimal o con colorazioni scure del legno e del ferro che si adattano agli ambienti industrial.

Come disporre gli arredi nel soggiorno moderno

Molto spesso, si considera il living room come uno spazio dove posizionare gli arredi pensando quasi esclusivamente all’aspetto estetico. Tuttavia, non bisogna solo pensare alla funzione di rappresentanza che quest’area della casa poteva avere anni addietro, ma concentrarsi su un’organizzazione degli spazi che punti a creare un ambiente accogliente e piacevole da vivere, oltre a essere allo stesso tempo funzionale e ordinato.

La cosa importante, quindi, nella disposizione degli arredi è quella di lasciare spazio sufficiente per muoversi evitando di sovraccaricare la stanza con troppi elementi, mentre si dovrà creare un focus centrale. Un camino, una parete attrezzata, la TV o un quadro, ad esempio, sono tutte scelte che arricchiscono il soggiorno e danno carattere, pur permettendo di mantenere uno stile minimale, tipico dell’arredamento moderno.

Immancabile, ovviamente, un divano con sedute accoglienti, magari da abbinare a poltrone e pouf, così da offrire uno spazio extra per gli ospiti. Il divano deve essere ampio per far sedere tutti i membri della famiglia, ma non troppo grande rispetto alla stanza: molto interessante, ad esempio, sono le soluzioni con contenitore che solitamente si nasconde nella chaise longue, permettendo di acquisire anche dello spazio di stoccaggio aggiuntivo, nascosto.

La disposizione dell’arredamento sono essi stesso l’arredamento, pertanto, quando si punta a un ambiente moderno, è bene valutare la collocazione di ciascun elemento, creando nell’insieme i giusti spazi e le corrette geometrie.