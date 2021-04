Casa o locale? Non importa: “all’esterno” la risposta!

Sia che abbiate una casa con un piccolo spazio esterno, un giardinetto o un piccolo cortile non fa differenza, sia che abbiate un delizioso locale e trovate che, per avere più possibilità di ospitare i clienti in sicurezza, la parte all’esterno di esso sia la soluzione migliore, ecco che queste righe sono esattamente ciò che stavate cercando, perché parleremo di ciò che proprio non può mancare qualora decideste di “investire” sugli spazi aperti. Ombrelloni, sedie, panchine da giardino, tavoli da esterno e chi più ne ha più ne metta: vedremo da dove partire per rendere il nostro dehors a prova di bomba e come renderlo confortevole al massimo!

NORME ANTI COVID E SPAZI ESTERNI AI LOCALI

Ormai lo sappiamo: di questi tempi è molto più sicuro, per evitare il contagio, stare all’esterno. Ma l’esterno va adibito al massimo delle sue possibilità, onde evitare un effetto sciatto che di certo non sarebbe il biglietto da visita più apprezzabile per il nostro locale, magari internamente delizioso.

Come attirare i clienti, quindi? Facile: acquistando sedie da esterno di prima qualità, ricoperte di comodi cuscini! Tavoli sempre splendenti, ombrelloni scuri così da non avere troppi crucci se si sporcassero, fioriere ben curate e un servizio sempre impeccabile!

AMICI A CASA: LO SPAZIO ESTERNO COME SALVEZZA PER LA NOSTRA SOCIALITA’

Siamo ormai abituati a vedere in qualsiasi persona un rischio, ma all’esterno, come detto più su, questo rischio viene clamorosamente abbattuto. Quindi, perché non far fruttare il nostro giardino, troppo spesso negli anni dimenticato? Basterebbe davvero poco: un dondolo, magari, o due belle chaise loungue. Chi starà meglio dei vostri amici, mentre aspetteranno che il pranzo (o magari una bella grigliata) venga servito? Nessuno!

Recuperiamo i nostri spazi esterni, dunque!

E qualora non ne avessimo di privati? Niente paura: perché non metterci d’accordo con gli altri condomini, magari utilizzando la prossima riunione condominiale, per creare una piccola cassa comune da destinare a delle migliorie per il cortile? Ne avremmo tutti da giovarne: immaginiamo di avere uno spazio bello grande in cui i nostri vicini, noi e tutti i nostri amici, possano stare insieme e magari conoscersi e divertirsi! Ci è mancata per troppo tempo la socialità, meglio correre ai ripari quando sarà possibile (ovviamente in sicurezza!) e esprimere il nostro bisogno in grande!

Basterà un robusto tavolo da esterno, delle sedie ben piazzate, qualche cuscino e la voglia di stare insieme. Quanto al sole, arriverà, ne siamo certi.

Aspettiamo che l’estate arrivi: sì, una volta si diceva “Aspetta primavera, Bandini”, citando un famoso romanzo. Ora bisognerà che Bandini aspetti l’estate, ma si tratta davvero di attendere pochi mesi!

La nostra voglia di vita all’aria aperta e di socializzare di nuovo con i nostri amici potrà essere ampiamente sostenuta nel corso delle lunghe e calde giornate che l’estate ci riserva. Certo, tutto ciò che abbiamo da fare è essere pronti ad accogliere questa stagione con i giusti mobili da esterno, magari sorseggiando una birra fresca o la nostra bibita preferita!

L’estate sta per chiamarci: abbiamo intenzione di risponderle?