Sicurezza per la casa con le giuste precauzioni

Come difendersi dai furti

Ti sei da poco trasferita nella casa dei tuoi sogni, ma la zona ti sembra particolarmente isolata e non ti fa stare tranquilla? Ti domandi se hai apportato tutti i sistemi per aumentare la sicurezza per la casa? Credi di utilizzare tutte le possibili precauzioni? In questo articolo vedremo insieme cosa non bisogna mai sottovalutare per proteggersi dalla possibilità di effrazioni e quali accorgimenti adottare in materia di sicurezza per la casa.

Qualche piccolo consiglio per sentirsi davvero protetti

Al giorno d’oggi purtroppo i furti in casa sono in grande aumento, i ladri si sono fatti sempre più scaltri ed esperti, inoltre la condivisione dalla nostra vita dei social, con tanto di foto e informazioni dettagliate non aiuta ad aumentare la nostra sicurezza. Fortunatamente, però, le aziende che si occupano di sistemi di sicurezza hanno ideato e creato prodotti sempre più all’avanguardia per tutelare e garantire la maggiore protezione possibile.

Piccole accortezze

Molto spesso a far diminuire la nostra sicurezza in casa siamo proprio noi, con le nostre cattive abitudini o con semplici disattenzioni. Partendo dall’evitare il grande errore di comunicare eventuali viaggi e vacanze sui social, un’altra piccola accortezza da avere è quella di non lasciare messaggi sul citofono per il corriere in caso di assenza o far entrare in casa fattorini che invece potrebbero semplicemente lasciare il pacco nel portone o in giardino.

Altro grande errore da evitare è quello di nascondere una chiave di scorta in prossimità della porta o non chiudere sempre le porte e le finestre quando si esce di casa, anche per poco tempo. Molto spesso per pigrizia e indolenza si lasciano aperti facili accessi che un malintenzionato potrebbe sfruttare per commettere un rapido furto.

Acquistare una porta blindata

Il primo, vero deterrente contro le effrazioni sono certamente le porte. Sembra scontato, ma è dimostrato che la maggior parte dei ladri commette i propri crimini passando proprio dalla porta d’ingresso. Per aumentare la sicurezza in casa, quindi, è imprescindibile far installare una delle porte blindate Roma , puntando su quelle realizzate con i migliori materiali e con i sistemi di protezione più innovativi.

Decidere di acquistare una porta blindata è il primo passo per aumentare la sicurezza in casa, ma è bene affidarsi a ditte serie, competenti e all’avanguardia in fatto di sistemi antiscasso su cerniere e serrature. Questi due sono, infatti, i punti che i ladri prendono di mira per effettuare lo scasso: una porta blindata senza le giuste protezioni a questi due punti può essere facilmente aperta con un piede di porco.

Attenzione alle finestre

Una volta installata una solida porta corazzata che impedisca l’entrata dall’ingresso principale, non si può non provvedere a cambiare anche le vecchie finestre, per rendere davvero difficile l’ingresso e proteggere l’intero perimetro della casa. Finestre vecchie, magari in legno, che chiudono male e con vetri sottili, sono un vero e proprio invito ad entrare per un ladro esperto.

Puntare su finestre antiscasso, con vetri multipli e antisfondamento è un’ottima forma di tutela, aggiungendo poi anche persiane blindate oppure inferriate, la sicurezza è garantita. Un’ulteriore accortezza da prendere è quella di non lasciare mai la chiave delle inferriate o delle persiane blindate nei pressi della finestra stessa o in luoghi facilmente raggiungibili in caso di persiana aperta: un malintenzionato potrebbe prenderle di mattina per poi tornare e fare il suo colpo la sera.

Installa un allarme

Per avere una totale sicurezza della casa, infine, è una buona idea installare un sistema di allarme in base alle esigenze di chi vivrà la casa, le stanze abitate, i punti ciechi ecc. In commercio ne esistono davvero di tutte le tipologie e di tutti i prezzi: solo per l’esterno o anche interno alla casa, wirless o cablato, con sistemi di infrarossi o telecamere, con la sirena o direttamente collegato alla vigilanza.

Affidandosi, anche in questo caso, ad operatori esperti sarà possibile valutare tutte le tipologie e scegliere quello che meglio si abbina alle nostre esigenze e abitudini, nessuno vorrebbe far scattare l’antifurto solo perchè è sceso a prendere un bicchiere d’acqua! Un installatore saprà consigliare l’allarme più in linea con i bisogni della famiglia e con la tipologia e la grandezza della casa.