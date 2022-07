Come disporre il divano in salotto

In ogni soggiorno che si rispetti, il divano assume un ruolo centrale. Qualsiasi sia la dimensione dello spazio, infatti, una cosa è certa: senza divano non c’è soggiorno. Ma come posizionarlo in modo da poterlo valorizzare al meglio e dargli la giusta importanza?

Biesse Divani, realtà lombarda specializzata nella produzione e nella vendita di divani artigianali di primissima qualità, ha scelto di condividere alcuni consigli utili per collocare il divano nella giusta posizione. Il primo fattore da tenere in considerazione per disporre correttamente il divano è la tipologia di modello che si sceglie. Esistono infatti tre principali tipi di divano: lineare, angolare e componibile.

Il divano lineare è quello più semplice da posizionare: con una profondità di seduta sempre omogenea e privo di complementi (come, per esempio, la chaise longue), il divano lineare – che può essere anche in versione divano letto – non avendo curve o angolazioni particolari trova posto in ambienti di diverse dimensioni. Il punto ideale dove disporlo è al centro della stanza: in questo modo può essere ammirato da ogni angolazione, diventando il vero fulcro del soggiorno. Nei salotti di dimensioni ridotte si può collocare un divano lineare anche contro una parete o sotto una finestra, una soluzione che permette di valorizzare il divano senza creare ingombri in spazi ristretti.

Il divano angolare, invece, non è l’opzione ideale per i salotti di piccole dimensioni, perché richiede parecchio spazio. Ciò non toglie, comunque, che il cosiddetto divano a L non offra molte altre possibilità per quanto riguarda il suo posizionamento. In un soggiorno ampio, per esempio, può essere disposto contro la parete, creando così un angolo relax ben delimitato e lasciando molto spazio libero. Sempre in uno spazio di grandi dimensioni, il divano angolare può essere collocato anche al centro della stanza: una soluzione che, pur limitando lo spazio a disposizione, permette di valorizzare al massimo il mobile. In ambienti come loft e open space, inoltre, il divano può fungere da divisorio tra spazi diversi della zona living, separando l’area dedicata al relax dalla zona dei pasti.

Se si deve posizionare nel soggiorno un divano modulare composto da più elementi separati tra loro – oppure in caso di collocazione di due divani diversi abbinati – è richiesta una particolare attenzione. La scelta migliore consiste nel posizionare i diversi elementi gli uni di fronte agli altri; in alternativa, è possibile formare una L, tenendo però presente che in questo caso il completamento d’arredo occuperà maggiore spazio.

Divano e TV: occhio alle proporzioni

Il divano rappresenta senza dubbio il punto focale della zona living e, proprio per questo, per posizionarlo correttamente occorre considerare anche il suo rapporto con gli altri elementi d’arredo presenti nel soggiorno e, in particolare, con la TV, dal momento che molto spesso il divano si trova proprio di fronte allo schermo. A questo proposito, è molto importante valutare la distanza che intercorre tra il divano e il televisore, non solo per una questione di salute visiva, ma anche per un discorso di comfort generale. Se la posizione ideale dove collocare il divano rispetto alla TV è quella frontale, cioè con i due elementi disposti parallelamente (con uno scostamento massimo di 30°), rispetto alla distanza il metro di paragone è dato dalla dimensione dello schermo: un televisore da 32 pollici può stare anche a 1,20 metri dal divano, mentre per uno da 50 pollici servono circa due metri.

Divano e tavolo da pranzo: qual è la giusta disposizione

Considerando che la disposizione del divano è legata alla posizione degli altri complementi d’arredo presenti in soggiorno, un importante aspetto da tenere presente consiste nel valutare la posizione del divano rispetto al tavolo da pranzo, due elementi che, spazio permettendo, non devono mai essere troppo vicini. Al contrario, il tavolo da pranzo dovrebbe trovare posto sulla parete opposta rispetto al divano.

Ma cosa fare se rimane troppo spazio vuoto davanti al divano? Le possibilità sono molteplici: un bel tappeto, per esempio, arricchisce la stanza e al tempo stesso permette di valorizzarne gli elementi d’arredo. In alternativa si può optare per un tavolino da caffè o un puof poggiapiedi, che contribuiscono a creare un’atmosfera calda, accogliente e rilassante e accrescono il comfort all’interno del soggiorno.