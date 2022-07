Come illuminare un portico? Arredo e Luci

Il portico è un ambiente delizioso dove poter costituire una location adatta a tante eventualità, che non può non essere sfruttato a dovere. Per definizione, un portico è quello spazio delimitato, in almeno uno dei lati, da colonne o pilastri, e lungo gli altri da pareti continue. Un’area della propria casa meravigliosamente utile, in cui sostare per godersi momenti magici.

Prima di capire come arredarlo e illuminarlo, occorre comprendere come lo si vuole utilizzare. Un portico è un ambiente esterno che può essere valorizzato in tanti modi facendo di questa parte della propria abitazione il “punto forte” del relax. Adattissimo per pranzi e cene in compagnia, lo si può utilizzare anche come un’ottima postazione per lavorare in tranquillità.

L’arredo e l’illuminazione non saranno più un problema con le tante idee che si possono trovare: dai dissuasori solari per un’opzione che sfrutta l’energia solare, alla deliziosa catena luminosa da esterno, fino a tavolino e divani in vimini, sempre in voga.

Come illuminare un portico

Volendo dare al nostro portico un tocco di stile possiamo puntare sull’illuminazione: luci soffuse situate in punti strategici possono contribuire a creare un ambiente rilassante adatto per ogni occasione: una cena intima o una serata in relax e con amici. Scopri la nostra catena luminosa da esterno per creare un ambiente confortevole e di grande effetto anche all’aperto: vi sono tante tipologie e forme di catene luminose, e variano anche nel tipo e nel colore dell’illuminazione. Sono adattissime per poter essere appesa al muro, creando un’atmosfera più calda ed accogliente, l’ideale per passare serate in compagnia.

Invece per quanto riguarda la tipologia di lampade da esterno da applicare, questa varia a seconda della grandezza del portico, in base alla quale si possono scegliere forma e dimensioni delle lampade, tenendo conto dell’estetica e del design.

Un’ottima soluzione è quella di applicare faretti led da esterno, che resistono alle intemperie, di grande praticità e funzionalità.

In alternativa, si potrebbero adottare le strisce a led, moderne e facili da installare, grazie al biadesivo nella parte sottostante, di grande luminosità e poco consumo.

Le plafoniere da esterno sono anch’esse un’ottima soluzione per illuminare un portico, con la loro varietà di materiali e colori, tutti da abbinare.

Come illuminare un portico senza energia elettrica

Se non si volesse utilizzare l’energia elettrica o il portico non avesse accesso all’elettricità, ecco che le soluzioni non mancano: le lampade a batteria ricaricabile, che sfruttano l’energia solare, sono ciò che fa per voi!

Tra le varie opzioni, vi sono i dissuasori solari, ideati per delimitare vialetti e terrazzi, ottimi per l’illuminazione esterna. Donano un’illuminazione ben distribuita all’ambiente al giardino, con un’altezza che consente un’atmosfera confortevole.

In alternativa, le luci a catena a energia solare si possono appendere ai rami degli alberi o ad una ringhiera.

Come arredare un portico

Abbiamo pensato a come illuminare un portico: ora che l’illuminazione è ben definita, ecco qualche consiglio per l’arredo, che può sempre fare comodo per rivedere o iniziare ad allestire il proprio spazio perfetto.

In un porticato che si rispetti, non può e non deve mancare un salottino da esterno da almeno 4/5 posti: questo consentirà di potersi riunire amabilmente all’aperto per scambiare due chiacchiere o mangiare qualcosa in compagnia.

In primis, è bene scegliere il divano, di cui andranno valutati i materiali proprio perché sarà situato all’esterno. Un’opzione è quella di scegliere un materiale come il vimini o il rattan, oggi molto in voga per il loro tocco esotico e bohémien.

Insieme al divano, non dobbiamo dimenticarci dei cuscini, che oltre che comodi devono avere un tessuto facile da lavare, né del tavolino su cui poter fare colazione o prendere il tè.

Nel caso lo spazio lo consenta, allora si può optare per un set tavolo con sedie, anch’esso in vimini oppure sempre in materiale ultra resistente alle intemperie; che sia in legno, in alluminio, in ferro battuto… sempre coniugando praticità a gusto personale.

L’utilizzo di piante e fiori aiuta a conferire colore e caratterizzerà lo spazio tutto intorno. Si potrebbe scegliere di installare dei vasi sospesi, cosicché da rendere l’ambiente ancor più originale, ma va bene anche optare per scaffali dove appoggiare vari recipienti con fiori e piante.

Un arredo di gusto, la scelta di piante e fiori e un’illuminazione studiata, ad esempio con una graziosa catena luminosa da esterno e la sua calda atmosfera, oppure con dei faretti led da esterno per un effetto chic, farà del vostro portico un ambiente esclusivo e tutto da vivere!