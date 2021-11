Come organizzare il trasloco di un ufficio

Si trasloca non solo da una casa all’altra, ma anche da un ufficio all’altro. Anzi, questo tipo di traslochi è molto frequente, perché spesso le aziende, vuoi per un aumento del personale, vuoi perché non rinnovano il contratto d’affitto nella sede attuale, si trovano nella condizione di spostare i propri uffici da un luogo all’altro.

Perché scegliere di rivolgersi ad una ditta specializzata

Per affrontare l’intera operazione senza stress, è opportuno affidarsi a una ditta specializzata, il cui team di lavoro è in grado di gestire il trasloco con la massima organizzazione, garantendo tempi rapidi e cura e attenzione per i dettagli.

La Margherita rappresenta un punto di riferimento a Milano e in tutta la Lombardia, ma anche sul resto del territorio nazionale e persino all’estero, per quanto riguarda sgomberi e traslochi e, tra i propri servizi, include anche quello di sgombero e trasloco uffici. I motivi per cui conviene rivolgersi a La Margherita sono molteplici: innanzitutto, lo staff dell’azienda assicura la massima celerità ed efficienza, con interventi anche nell’arco di 24 ore dal primo contatto; inoltre, i professionisti de La Margherita operano nel pieno rispetto delle norme inerenti alla sicurezza personale e collettiva e si occupano del corretto smaltimento dei rifiuti dopo le operazioni di sgombero. Il tutto a prezzi assolutamente competitivi sul mercato.

Per quanto riguarda, nello specifico, il servizio di trasloco, il team de La Margherita include nella propria offerta il servizio di smontaggio e rimontaggio mobili, effettuato a opera di professionisti qualificati con una lunga esperienza nel settore, che lavorano con la massima attenzione, affinché il mobilio non si rovini durante il trasporto. L’azienda, inoltre, fornisce tutto il materiale necessario per gli imballaggi: pluriball, scatoloni, scotch e, a richiesta, anche scatole armadio, senza rincarare il costo delle forniture, con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità a un piccolo prezzo. In ogni caso, qualora non si abbia tempo e modo di riempire in autonomia gli scatoloni, La Margherita propone anche un servizio di imballaggio, in modo che il cliente possa semplicemente traslocare senza pensare a nulla. Per i traslochi ai piani alti degli edifici, La Margherita offre anche il servizio di noleggio della piattaforma aerea, un mezzo che non solo permette di velocizzare le operazioni di trasloco, ma anche di compiere il lavoro con maggiore sicurezza per tutti. La proposta per i traslochi di uffici de La Margherita, infine, comprende anche il disbrigo delle formalità burocratiche, come per esempio la richiesta di occupazione del suolo pubblico, fondamentale se non si vuole incorrere nel rischio di sanzioni.

I consigli di La Margherita per organizzare il trasloco dell’ufficio

Per organizzare al meglio il trasloco di un ufficio, comunque, oltre a rivolgersi a una ditta specializzata occorre mettere in pratica alcuni accorgimenti utili. A cominciare dal fare una cernita razionale degli oggetti da portare. Spesso, infatti, negli uffici come nelle case private si accumulano molte cose che tuttavia, a lato pratico, non servono o comunque non più; per questo non bisogna aver paura di buttare via ciò che non occorre nel nuovo ufficio, mettendo negli scatoloni solo il necessario. Un consiglio? Controllare la cancelleria: spesso, infatti, nei portamatite si accumulano negli anni penne o evidenziatori esausti, che possono essere tranquillamente gettati via.

Per velocizzare i tempi, inoltre, è auspicabile che tutti i colleghi collaborino attivamente, dividendosi gli incarichi e venendo in soccorso di chi è in difficoltà oppure ha un carico di lavoro maggiore: solo con un’organizzazione efficiente e razionale sarà possibile ridurre al minimo lo stress che genera il trasloco di un ufficio.

Dare una mano agli altri e assolvere ai propri compiti è indispensabile per poter svolgere le operazioni di trasloco velocemente e senza troppe preoccupazioni, ma non bisogna dimenticare che è anche importante occuparsi della propria postazione personale, riponendo con ordine i diversi oggetti negli scatoloni e gettando via ciò che non serve.

Da ultimo, per completare il trasloco di un ufficio con la massima organizzazione, occorre preoccuparsi con anticipo delle utenze, disattivando quelle della sede precedente e attivandole invece nel nuovo ufficio, a meno che non si scelga una formula chiavi in mano (in questo caso si dovrebbe trovare già tutto pronto al termine del trasloco).