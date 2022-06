Come riparare le tende da sole in vista della stagione estiva

I mesi estivi si avvicinano ed è probabile che tu abbia già rispolverato le tende da sole che nei mesi invernali sono state in stand-by. Tuttavia, se non hai effettuato una corretta manutenzione delle tende da sole in questo periodo di inattività, potresti trovare qualche brutta sorpresa.

Possiamo individuare tre tipologie di tende da sole: a rullo, pieghevoli e fisse. Nella maggior parte dei casi le criticità sono le stesse e consistono in problemi di distensione del telo, blocco del meccanismo di avvolgimento, che rende difficoltose la chiusura e l’apertura e antiestetiche macchie sul telo.

Tutte problematiche che incidono negativamente non solo sulle prestazioni delle tende, ma anche sull’estetica. Nei seguenti paragrafi vedremo come aggiustare una tenda da sole, concentrandoci sulle problematiche più diffuse.

Come riparare il meccanismo di avvolgimento

La riparazione delle tende da sole generalmente riguarda il meccanismo di avvolgimento, che può essere manuale oppure elettrico.

Spesso i problemi del meccanismo di avvolgimento riguardano il motore, che non funziona correttamente perché non arriva corrente o perché c’è un blocco meccanico sui meccanismi di scorrimento della tenda.

Nelle tende manuali il problema potrebbe invece risiedere nei binari di scorrimento del telo dove, a causa di una scarsa manutenzione, si sono accumulati nel corso del tempo detriti, polvere, foglie e sporcizia varia.

Molto spesso basta liberare i binari del telo dagli ostacoli che ne ostruiscono lo scorrimento, in caso contrario c’è il serio rischio di andare incontro a danni ben più seri.

Riparazione bracci tende da sole

Un altro problema piuttosto tipico riguarda i bracci delle tende da sole, che sono responsabili della distensione del telo e che se non funzionano correttamente possono rendere complicata l’apertura ed anche la chiusura di quest’ultimo.

In questi casi le problematiche sono da ricercare nei bracci, scarsamente lubrificati oppure intasati da sporcizia che impedisce la corretta distensione del telo. Attenzione a non forzare l’apertura o la chiusura del telo, perché c’è il rischio che questo si strappi o si rompa e, di conseguenza, la successiva riparazione sarà molto più costosa.

In tal caso la scelta migliore, così come per la riparazione del meccanismo di avvolgimento, è rivolgersi ad un’azienda qualificata e specializzata del settore, in grado di individuare rapidamente il problema e porvi rimedio.

Come eliminare la muffa e le macchie dalle tende da sole

Non dobbiamo dimenticare che le tende da sole svolgono anche una funzione estetica, quindi devono armonizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante. Proprio l’estetica viene seriamente compromessa dalle macchie e dalle muffe che possono comparire se non è stata svolta una corretta manutenzione.

Le tende sono realizzate con materiali diversi, ognuno dei quali necessita di specifiche tecniche e prodotti per la pulizia. È necessario utilizzare esclusivamente prodotti adatti per il tipo di materiale della tenda in questione, evitando quelli troppo aggressivi, che rischiano di creare aloni difficili da eliminare o danneggiare seriamente il tessuto.

Solitamente un mix di acqua tiepida ed un detergente specifico, che non contenga sostanze nocive, consente di eliminare anche le macchie e gli aloni più ostinati.

Prima di procedere con la pulizia delle tende è necessario rimuovere attentamente tutta la polvere e la sporcizia. Dopo il lavaggio, invece, bisogna aspettare che il telo sia completamente asciutto prima di poter chiudere la tenda.

Un altro nemico tipico delle tende è la muffa. Per le tende in acrilico è sufficiente acqua calda e sapone neutro per eliminarla. La soluzione va stesa sulla parte interessata con una spugna o con una spazzola, dopodiché è sufficiente rimuoverla strofinando delicatamente il tessuto per evitare danni. Sono invece da bandire i prodotti antimuffa specifici o i solventi chimici, che rischiano di macchiare e rovinare i tessuti, soprattutto quelli laccati in pvc.

Consigli utili per la manutenzione

La perfetta conservazione delle tende passa inevitabilmente per una corretta manutenzione, sia nei mesi invernali che in quelli estivi.

Nei mesi invernali, sferzati da piogge, vento ed in alcuni casi anche neve, la soluzione migliore sarebbe smontare e riporre le tende da sole o usare specifiche sacche protettive.

Quando le tende sono “in attività” bisogna sempre rivolgere uno sguardo verso il cielo. In caso di pioggia o vento forte è meglio ritirare anticipatamente le tende da sole, in questo modo è possibile preservare le tende dalle intemperie del tempo, evitando che possano danneggiarsi e rovinarsi, scongiurando così eventuali pericoli.

È importante fare attenzione a non avvolgere le tende da sole quando sono bagnate, polvere e umidità potrebbero infatti creare le condizioni perfette per la formazione della muffa, per questo motivo è meglio richiuderle solo quando sono perfettamente asciutte. Durante la chiusura delle tende bisogna assicurarsi che non ci siano foglie e insetti che, se schiacciati, possono causare la comparsa di macchie antiestetiche.

È buona prassi controllare di tanto in tanto la corretta tensione del telo che, se montato correttamente, evita la formazione di pozze d’acqua quando piove.

Sono da monitorare periodicamente anche le parti meccaniche, motore ed ingranaggi sono infatti esposti non solo alle intemperie del clima, ma anche all’usura del tempo, per questo motivo è necessario verificare che funzionino correttamente e, nei casi più critici, sostituire le parti usurate o danneggiate, prevenendo così possibili guasti o malfunzionamenti.