Come scegliere il giusto letto matrimoniale in base allo stile della stanza

Quando si sceglie il letto matrimoniale è sempre bene tenere conto di alcuni elementi fondamentali. Soprattutto perché è il luogo in cui si riposa ogni notte, che dovrà quindi essere confortevole e piacevole. Non solo per quanto riguarda gli aspetti “tecnici” del letto stesso, ma anche per l’estetica della stanza. Se ci troviamo ad arredare da zero l’intera camera da letto matrimoniale, allora possiamo partire anche dal letto per poi scegliere un arredo che gli stia bene. Nel caso in cui si debba invece scegliere un nuovo letto matrimoniale, allora consideriamo sempre lo stile degli arredi che già possediamo.

Una camera da letto funzionale

Questa è la caratteristica essenziale che devono possedere tutte le camere da letto. In seguito, una camera potrà poi essere arricchita anche con elementi decorativi, soprattutto se lo spazio a disposizione lo permette. Tuttavia, una certa uniformità nello stile è fondamentale, in questo modo si potrà evitare di avere elementi che stonino fra di loro. Quando si è alla ricerca di un letto matrimoniale bisogna prestare attenzione a numerosi elementi, in primis le forme e lo stile della testiera, i materiali utilizzati e il colore del letto. Ma non solo, ci sono anche altre caratteristiche di un letto che non necessariamente influiscono sul suo stile, ma potrebbero farlo: come le dimensioni del materasso, l’altezza da terra e la disponibilità di una pediera o di comodini abbinati.

Scegliere la testiera giusta

Questo elemento è, tra le varie parti del letto matrimoniale, quello che maggiormente influisce sul suo stile generale. I letti per camere moderne, in stile scandinavo o industriale, sono lineari e presentano forme precise, senza alcun tipo di elemento decorativo. Chi invece deve arredare una camera da letto più classica dovrà preferire letti imponenti, con testiere molto grandi e importanti, in ferro battuto o anche in tessuto imbottito. Quest’ultimo materiale è perfetto anche per le camere da letto in stile vintage; un’imbottitura più o meno importante, colori tenui o vivaci, rendono il letto vintage adatto anche ad una camera da letto per bambini o per chi preferisce lo stile romantico del passato. A volte è sufficiente ridisegnare la testata del letto, con ondeggiamenti e particolari delicati, per donare ad un letto austero un tono più morbido e spensierato.

L’altezza del letto

Anche l’altezza del letto matrimoniale aiuta a dare un tocco di imponenza allo stile di questo tipo di arredo. Sicuramente i letti più alti e ampi sono perfetti per uno stile classico e lussuoso, perfetti per ospitare coperte in cachemire o copriletto in velluto e broccato. Per una stanza più lineare e pulita, invece, meglio optare per dei modelli di letto ad altezza media da terra, senza eccedere. Chi deve arredare invece una camera da letto matrimoniale ultra moderna, dovrà prediligere i letti molto bassi, possibilmente con un ampio bordo laterale.

Considerare anche le dimensioni

Quando si deve scegliere un letto è importante anche prestare attenzione alle dimensioni, del letto stesso e della stanza in cui lo si dovrà inserire. Anche qui per gli ambienti classici ci si può mantenere su misure standard, quindi anch’esse classiche: 160 x 290 sono le misure di base, che possono arrivare anche ai 180 x 200 cm per i letti più grandi e per i quali è necessario avere a disposizione una stanza sufficientemente grande. Le camere da letto giovani, con arredi scandinavi e uno stile fortemente pulito e lineare dovrebbero essere invece arredate con un letto che arriva al massimo ai 160 cm di larghezza, anche se sempre più spesso si preferiscono i cosiddetti letti alla francese, di soli 140 cm di larghezza.