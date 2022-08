Come valutare la qualità di un’offerta internet?

Hai deciso di cambiare operatore internet e non sai quale scegliere? Ti trovi davanti a centinaia di proposte tutte simili e non hai idea di come individuare quale sia affettivamente la migliore? Non preoccuparti, è normale. Per un non-addetto ai lavori certi termini possono spaventare ma con i nostri suggerimenti siamo certi che imparerai ad individuare la proposta più convincente in pochi semplici mosse. Ecco come fare.

Verifica la connessione con uno speed test

La prima cosa da fare è eseguire uno speed test online su Facile.it per capire se, di fatto, la tua offerta internet sia in linea con quanto promesso dal tuo operatore. Di solito le compagnie mostrano al cliente la velocità massima di upload e download, ovvero i tempi migliori durante i quali l’infrastruttura di rete su cui ti appoggi riceve e invia dati.

Chiaramente parliamo di velocità “massime” e non medie per cui, nella lettura di un contratto di attivazione di un’offerta internet, dovresti soffermarti sui valori “nominali”. Inoltre ogni compagnia è tenuta a mostrare in modo chiaro e trasparente al consumatore i valori di banda minima garantita, ovvero di velocità minima in caso di anomalie e disservizi sulla rete.

Compara i prezzi online

Se eseguendo lo speed test ti rendi conto che la velocità di connessione è inferiore a quanto riportato sul contratto avrai facoltà di recedere senza costi di penali. La compagnia è tenuta a risponderti in 45 giorni trascorsi i quali, in caso di nessuna risposta, avrai anche diritto ad un risarcimento.

Per la scelta di un nuovo operatore devi sempre partire dal grado di copertura e individuare quello che più tra tutti, serve meglio la tua zona. Anche in questo caso puoi affidarti alla trasparenza imposta dal Garante AGCOM per la quale le compagnie sono tenute ad effettuare questa verifica prima di attivare qualsiasi contratto di fornitura telefonica o di rete.

Come stabilito dalle norme di trasparenza dell’offerta internet di AGCOM, infatti, la mancanza di copertura in zona può invalidare il contratto in essere senza costi a carico del consumatore. In ogni caso per evitare troppi sbattimenti ti suggeriamo di verificare la fattibilità di attivazione di una linea per conto tuo attraverso una semplicissima attività disponibile online anche sui siti web delle compagnie.

Verifica la copertura

Per verificare la copertura, infatti, non devi fare altro che inserire il tuo indirizzo e attendere il caricamento dei dati. Qualora la copertura fosse garantita, potrai procedere. Altrimenti dovrai cambiare operatore.

La verifica della copertura ci dice anche quale tecnologia raggiunga meglio la nostra abitazione. Di norma, l’ADSL è diffuso in tutto il Paese mentre per la fibra sono tutt’ora in corso cantieri di ampliamento dell’infrastruttura nazionale. Questo significa che poche zone del Paese, ad oggi, non sono coperte e che, quindi, devono ricorrere all’ADSL o alla tecnologia via radio.

Tieni presente che scegliere ADSL o Internet via radio non significa optare per servizi meno performanti. Difatti al giorno d’oggi è possibile fare affidamento a connessioni ultraveloci anche con tecnologie alternative alla fibra. Ciò che conta è dotarsi di una connettività stabile e adeguata in base a quanto promesso dall’operatore in sede contrattuale.