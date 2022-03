Consigli pratici per rinnovare le pareti di casa

Installare una carta da parati non richiede l’intervento di uno specialista

Rinnovare l’aspetto della propria casa non è un lusso, ma un’esigenza necessaria per mantenerne un aspetto salubre e pulito. Specialmente in questi anni di pandemia che ci hanno visti passarci settimane senza fine in continui lockdown, i nostri ambienti hanno visto il loro look deteriorarsi, fra pranzi affrettati davanti l computer e figli perennemente in casa. Sia che stiate pensando di rinnovare la vostra casa perché siete stanchi del suo aspetto, sia che stiate pensando di metterla sul mercato o che sia il momento di attirare nuovi inquilini per i vostri affitti, quando si tratta di ridecorare la grande domanda che spesso si pone è quale sia l’approccio più appropriato e soprattutto quanti soldi investire. In questi periodi di grave incertezza l’idea di spendere migliaia di euro spaventa tante famiglie. Una soluzione più economica ma sicuramente sempre valida è quella di dare un nuovo look alle pareti domestiche. Dopotutto queste sono gli elementi di maggior estensione nelle nostre case e un nuovo aspetto ottiene con facilità quell’elemento di freschezza che andiamo cercando. Se si sceglie questa via la storica domanda è se optare per una semplice mano di vernice o installare una carta da parati. I vantaggi delle tappezzerie rispetto all’umile vernice sono l’avere a disposizione una scelta più ampia di motivi, materiali e texture con cui giocare, garantendo un impatto sull’aspetto di gran lunga superiore.

Molti di noi sono però preoccupati dall’idea che la carta da parati richieda tempo, sforzo e abilità speciali, con il timore che si debba chiamare un professionista con i conseguenti costi. Questo poteva essere forse vero ai tempi dei nostri genitori, quando i vecchi modelli a base di cellulosa richiedevano precisi tempi di ammollo. Oggi però l’evoluzione tecnologica ha portato nuovi materiali nel mondo della carta da parati, rendendo la sua applicazione e manutenzione molto più semplice, il che significa che non è necessario limitarsi ai soliti colori offerti da pitture e vernici. Il mondo delle carte da parati apre una gamma quasi infinita di stili e materiali di decorazione. Grazie ai tanti negozi di tappezzerie online è oggigiorno molto facile utilizzare filtri e strumenti che ci aiutano a scoprire modelli, colori, materiali e a sapere di quanti rotoli necessitiamo per il nostro progetto di decorazione. Vediamo in sintesi i passi che servono dalla scelta all’installazione.

L’importanza di misurare

Prima di ordinare dovrete misurare le dimensioni delle pareti che intendete decorare e tenere a mente lo stile cromatico che si desidera ottenere. Vi suggeriamo di scegliere una carta in TNT, più facile da posare. Una volta scelti i modelli e fatto l’ordine, in genere bastano pochi giorni per ricevere i rotoli richiesti. Fate sempre attenzione che il prodotto che desiderate sia in stock, altrimenti i tempi di attesa potrebbero essere decisamente più lunghi. È ora di mettersi al lavoro, vediamo quali sono i passi necessari.

Spostare i mobili e coprire tutto

Il campanello ha suonato e il vostro pacco è nelle vostre mani. È ora di mettersi al lavoro. Idealmente, la stanza che intendete decorare dovrebbe essere vuota. Se non fosse possibile spostare tutto, muovete i mobili più piccoli in altre stanze e lasciate gli oggetti più grandi, come un divano o una poltrona, al centro della stanza. Questi andranno coperti con un robusto telo protettivo. Fate la stessa cosa per i pavimenti. La posa della carta da parati richiede infatti colla, e dato che non ha molto senso mostrare pareti splendidamente decorate combinate con pavimenti macchiati, è necessario coprirli nella loro interezza.

Abbiamo tutti gli strumenti necessari?

Installare la carta da parati può essere un passatempo rilassante e piacevole, ma niente rovina l’atmosfera come trovarsi nel bel mezzo del progetto di decorazione e rendersi conto che manca uno strumento. Dover lasciare tutto a metà per un viaggio al negozio di ferramenta mentre a casa la colla che avete mescolato con cura si sta asciugando non è un buon modo per partire con il piede giusto. Assicuriamoci quindi di avere tutto il necessario pronto prima di iniziare.

Qua sotto trovate una utile lista di ciò che avrete bisogno:

Tavolo a cavalletto

Scala a pioli

Metro pieghevole

Forbici per carta da parati

Taglierino

Un paio di matite appuntite

Un filo a piombo o di gesso

Pennello per incollare

Rullo per la posa

Un secchio

Spugne pulite

Rullo a pressione

Spatola per carta da parati

Potete trovare tutto ciò nel negozio di ferramenta più vicino a voi. La maggior parte di quanto indicato è di poco costo; quindi, non preoccupatevi se non avete tutto e necessitate di acquistarne alcuni per il progetto.

Controllate le pareti e iniziate a tappezzare

Per aderire in modo sicuro, la colla deve essere applicata su pareti lisce e uniformi. Assicuratevi che non ci siano tracce di muffa prima di iniziare. Se le pareti in questione erano già state tappezzate in passato, la vecchia tappezzeria deve essere rimossa con un prodotto adatto e acqua calda.

Con un filo a piombo, tracciate una linea guida per il primo telo per garantire che questo sia verticale. Applicate la colla al muro in modo generoso e uniforme usando un rullo e posate con cura i teli sulla parete subito dopo aver applicato il collante. Con un pennello per carta da parati pulito e asciutto appiattite il telo, partendo dal centro verso l’esterno. Questo dovrebbe essere fatto utilizzando anche un rullo a pressione, senza premere troppo e lavorare metodicamente per eliminare tutte le bolle d’aria intrappolate sotto il telo. Se i bordi non aderiscono bene, potete aggiungere un po’ di colla con un pennello di piccole dimensioni. Il primo telo è il più importante per garantire un buon lavoro, quindi prendetevi tutto il tempo necessario. Una volta fatto questo procedete a posare gli altri fogli e lasciateli asciugare aprendo le finestre.