Creare un angolo lettura in salotto: tutto il necessario

Il salotto è il cuore di qualsiasi casa: ambiente di passaggio e di ritrovo, si presta a moltissimi utilizzi e configurazioni che possono cambiarne radicalmente l’aspetto e le funzionalità. Da ritrovo familiare per guardare la tv nelle sere più fresche, a luogo di interazione con amici e parenti in visita per i padroni di casa più dinamici, il salotto si presta bene anche a coltivare le passioni più intime e solitarie: tra queste, spicca certamente la lettura.

Un salotto su misura

Scegliere di arredare da zero o di modificare il proprio salotto è un’operazione complessa, che richiede coerenza ma anche un tocco non indifferente di originalità. Spesso si decide infatti di seguire uno stile preciso, per poi rendersi conto della mancanza di qualcosa di non ben definito: bene, quel qualcosa altro non è che il proprio tocco personale, capace di rendere uno spazio veramente a misura delle proprie esigenze e dei propri gusti.

Data questa premessa, non si può che considerarla decisiva in un ambiente centrale come il salotto di casa. Se poi si decide di coltivare in questa stanza la propria passione per la lettura, non si potrà fare a meno di scegliere alcune soluzioni per valorizzare al meglio lo spazio e renderlo il più possibile confortevole.

Angolo da lettura in soggiorno: gli elementi immancabili

Iniziando dalla libreria, questa si rivela infatti non solo funzionale per chiunque abbia molti libri da sistemare, creando un piacevole effetto avvolgente che chiunque ami la lettura non può che gradire; essa dà anche un notevole tocco di stile a qualsiasi ambiente, rendendolo in un colpo solo più sofisticato e ricco.

Tuttavia, non basta una libreria a rendere il soggiorno confortevole per la lettura. Ci sono infatti quei lettori che si adattano a leggere in qualsiasi stanza e in qualsiasi posizione, ma pensare all’allestimento di un angolo interamente dedicato alla lettura può fare davvero la differenza, rendendo estremamente più piacevole un’attività tanto emozionante e al contempo rilassante. Puntando proprio su quest’ultima proprietà della lettura, si può cominciare decorando l’ambiente con qualche pianta: il verde e tutto quel che richiama la natura esercitano un forte effetto calmante su chiunque vi sia immerso, agevolando così il piacere di leggere.

Guardando poi alla luce, non sempre si può approfittare di quella naturale che entra dalle finestre: se si è abituati a leggere nelle ore più scure, si rivela essenziale una lampada ad arco posizionata proprio sopra l’angolo in cui ci si dedicherà alla lettura, sia esso un’estremità del divano, una poltrona o una piccola scrivania a parete. Di solito, il divano è l’elemento essenziale di un soggiorno e, negli ambienti meno spaziosi, si rivela anche l’unico posto su cui sedersi. Le poltrone, al contrario, sono molto più adatte, proprio per la loro struttura calda e avvolgente, da arricchire con un plaid nelle sere più fresche; siano esse a pavone o reclinabili, le poltrone possono essere utilissime per arricchire di sedute un ambiente più grande, creando allo stesso tempo un luogo distaccato dal resto della stanza, ideale per accomodarsi e leggere in completa tranquillità.

Si rivela infine necessaria una sapiente combinazione di tutti gli elementi: la poltrona da lettura può essere collocata ad angolo con la libreria, così da avere tutti i libri a portata di mano; a fianco, un tavolo di piccole dimensioni si rivela perfetto per posare una tazza di tè o qualsiasi altro piccolo oggetto accompagni le proprie letture. Il tutto può trovare sistemazione nei pressi di una finestra o alla luce di una lampada che illumini con delicatezza le pagine del proprio libro.

In conclusione, questi sono gli elementi insostituibili per un soggiorno dedicato alla lettura. Non bisogna mai dimenticare l’importanza di saper modificare e combinare con originalità gli elementi proposti, per creare un ambiente che sia davvero personale, oltre che funzionale, e allo stesso tempo intimo, così come la lettura richiede.