Esiste un sistema di allerta per gli incendi boschivi?

Ogni anno, gli incendi boschivi devastano le foreste italiane, un patrimonio di inestimabile valore e fonte di ricchezza, benessere e salute per tutti . Se ti è mai capitato di assistere ad un incendio, saprai che può essere spaventoso. Per preparare meglio te stesso e i tuoi cari per il futuro, potresti chiederti: “Esiste un sistema di allarme per gli incendi boschivi?” La risposta è si! Continuate a leggere per saperne di più.

Conoscere gli avvertimenti

Coloro che vivono in aree a rischio di incendio, devono prestare attenzione attivamente agli avvisi e agli allarmi durante la stagione degli incendi. Per tale scopo su Internet sono disponibili risorse gratuite per aiutare la popolazione a mantenersi al sicuro. La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile che emette giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale. Organizzazioni come il Servizio meteorologico nazionale o la Protezione Civile e gli stessi Vigili del Fuoco monitorano costantemente le condizioni meteorologiche ed emettono avvisi all’occorrenza. I residenti che vivono in aree a rischio di incendio dovrebbero tenere i siti di tali organizzazioni tra i segnalibri.

Comprendere gli avvisi di allarme e altri avvisi di incendi può aiutare a sapere quali attività evitare in determinati periodi, ad esempio evitare i fuochi da campo quando il clima è particolarmente caldo, secco e ventoso. In alcuni casi, questi avvisi ti informeranno anche quando gli incendi si sono intensificati al punto da richiedere un’evacuazione obbligatoria. Per proteggere te e i tuoi cari, ecco tutto ciò che devi sapere sugli avvisi di allarme e altri avvisi di incendi.

Che cos’è un avviso di allarme?

La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso il Centro Funzionale Centrale e il Servizio Rischio incendi boschivi e di interfaccia, che emette giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale e anche quando c’è un aumento del rischio di incendi a causa delle condizioni meteorologiche entro le prossime 24 ore.

In genere, ciò significa che esiste una combinazione di alte temperature, bassa umidità e forti venti, che rendono più facile l’inizio, la crescita e la diffusione degli incendi. Quando queste condizioni sono presenti, i residenti e i proprietari terrieri devono prendere precauzioni speciali per evitare il rischio di un incendio. Ciò significa evitare alcune attività ad alto rischio, tra cui bruciare rifiuti, accendere fuochi, usare fuochi d’artificio, falciare vegetazione secca e altro ancora.

Durante un avviso di allarme le agenzie antincendio spesso estendono l’orario del personale, aumentano le pattuglie di prevenzione incendi e adottano altre precauzioni per catturare ed estinguere gli incendi prima che diventino fuori controllo.

Quali condizioni meteorologiche vengono prese in considerazione?

Prima di emettere un avviso di allarme vengono prese in considerazione diverse condizioni meteorologiche, tra cui:

Alte temperature

Umidità relativa elevata

Bassa umidità del suolo e della vegetazione

Forti velocità del vento

Quando queste condizioni sono presenti contemporaneamente, diventa facile che la vegetazione si infiammi e che gli incendi si diffondano rapidamente su vaste aree.

Cosa significa un avviso di allarme?

I residenti in aree a rischio di incendio dovrebbero tenere d’occhio gli avvisi di allarme in modo che possano rispondere in modo appropriato e astenersi da determinate attività ad alto rischio.

Durante un avviso di allarme, le autorità locali possono emettere un divieto di accensione fuochi per ridurre il rischio di incendi. Le persone dovrebbero anche evitare di falciare la vegetazione secca, guidare sull’erba o sulla vegetazione, fare lavori in giardino e assicurarsi di utilizzare parascintille su qualsiasi attrezzatura alimentata a gas. I residenti dovrebbero inoltre segnalare eventuali incendi, fumo o attività pericolose che potrebbero provocare un incendio alle proprie agenzie antincendio.

Altri avvisi di incendi da conoscere

Ci sono alcuni altri importanti avvisi di incendi di cui i proprietari di case e i proprietari terrieri in aree ad alto rischio dovrebbero essere a conoscenza, tra cui:

Allerta meteo antincendio: le allerte meteorologiche antincendio si verificano quando le condizioni meteorologiche di incendio sono probabili entro le prossime 12-72 ore. Questi avvisi vengono generalmente emessi prima di un avviso di allarme.

Avviso di evacuazione: le autorità locali emettono un avviso di evacuazione quando il pericolo è imminente. Gli ordini di evacuazione sono volontari o obbligatori. Se viene emesso un avviso di evacuazione obbligatoria, significa che i residenti devono lasciare immediatamente l’area. In alcuni stati, rimanere a casa durante un’evacuazione obbligatoria può comportare accuse penali.

Comportamento estremo degli incendi boschivi: un avviso di comportamento estremo degli incendi boschivi significa che un incendio è imprevedibile ed è probabile che diventi fuori controllo. Si dovrebbe usare la massima cautela e prestare attenzione agli avvisi di evacuazione quando viene emesso questo avviso.

Come proteggersi dagli incendi

I proprietari di case devono prendere precauzioni per proteggere le loro case. Ecco alcuni modi per ridurre il rischio di subire danni a causa di un incendio.