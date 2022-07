Estate bollente: i rimedi per combattere il caldo

Estate sempre più calda

Con il passare degli anni, l’estate diventa sempre più calda e a tratti insopportabile per tutti quelli che vivono nelle grandi città e non solo.

Un tuffo in mare o in piscina, oppure una gita in montagna potrebbero essere soluzioni efficaci per andare a caccia di freschezza, ma per fortuna non sono gli unici rimedi che abbiamo a disposizione per contrastare un’estate bollente.

Condizionatori si, condizionatori no

Se usati nel modo giusto, i condizionatori possono essere fonte di sollievo e non necessariamente un dispendio di energia e denaro a causa dei costi sulla bolletta. I condizionatori Daikin, per esempio, o ancora altri modelli di ultima generazione, bilanciano attentamente la temperatura, provvedendo a una gestione intelligente dell’energia.

Se sistemati nei punti giusti della casa, anche un solo condizionatore può davvero fare la differenza: evitare di montarli in zone troppo chiuse e controllare che non ci siano ostacoli a impedire il corretto flusso dell’aria fredda, sono piccole accortezze che migliorano le performance del prodotto, trasformandolo in un investimento.

Infine, la regolare manutenzione del dispositivo è l’ultima cosa importante da tenere presente per il corretto utilizzo dei condizionatori. Questo farà in modo di averli sempre funzionanti e pronti all’uso.

Rimanendo in tema di elettrodomestici, altre dritte riguardano le spie di lavatrici, televisori, stampanti, lavastoviglie che, se lasciate accese, contribuiscono a diffondere calore e a far aumentare il prezzo della bolletta.

Inoltre, anche caricare il telefono lontano dai comodini è un ottimo modo per non soffrire il caldo durante la notte.

Sfidare il caldo con l’alimentazione

Altri rimedi per combattere un’estate bollente vengono sicuramente dall’alimentazione. Come in inverno una zuppa calda oppure un brodo bollente possono contribuire a scaldarci, così in estate frutta e verdura ci aiutano a rinfrescarci dall’interno. Infatti, mangiare verdure di stagione crude o grigliate, soprattutto a cena, contribuisce a remineralizzare l’organismo, abbassando la temperatura e aiutandolo a sopportare meglio il caldo anche durante le ore notturne.

Allo stesso modo, mangiare frutta fresca durante il giorno, fornisce al nostro corpo il giusto apporto di freschezza ed energia che consumiamo maggiormente durante le ore più calde, riducendo quel senso di pesantezza degli arti e di spossatezza tipico delle temperature elevate. Sia la frutta che la verdura ci servono, poi, anche per l’idratazione: mantenere il corpo sempre ben idratato è la regola numero uno per non soffrire i colpi di calore. Bere acqua, a piccoli sorsi e spesso durante il giorno, è fondamentale, ma è bene ricordare di non cedere troppo al frigorifero: l’acqua deve essere a temperatura ambiente o, al più, fresca, altrimenti si rischia di incorrere in forti mal di pancia o congestioni.

Altri rimedi che possono fare la differenza

Per essere dei veri esperti di fuga contro il caldo afoso, bisogna conoscere anche altri piccoli, ma efficaci, trucchi.

Fare un pediluvio al giorno, con acqua tiepida arricchita di sale marino o bicarbonato, o ancora di oli essenziali freschi come lavanda e menta, darà immediatamente sollievo dal caldo all’organismo. Questo perché i piedi, come la testa, sono i primi conduttori di calore in tutto il nostro corpo. E a proposito di testa, quando si esce di casa (in particolar modo se sono le ore più calde del giorno) bisogna sempre coprire e cercare di restare in zone ombrose. Poi, portare sempre con sé una salvietta può tornare utile, così da bagnarla in una fontana e passarla dietro il collo e sui polsi mentre si è ancora in giro.