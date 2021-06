Illuminare con un tocco di colore: le strisce led rgb

State pensando a un modo semplice ed economico con cui dare un tocco di colore alla vostra casa? Perché il colore mette buon umore, tanto che viene usato anche a fini terapeutici nella cromoterapia. Un qualcosa che non sia fisso ma funzioni all’occorrenza? Se avete voglia di una soluzione originale, esiste. Ed è anche semplice da montare. Oggi parleremo delle strisce led RGB, un tipo di illuminazione colorata, allegra e… da mettere ovunque, anche in quell’angolino buio che vi fa tristezza ogni volta che lo incrociate con lo sguardo. Pronti ad accendere le lampadine?

Che cosa sono le strisce led e le strisce led RGB

Per led strip lights (o strisce Led) si intendono delle lunghe strisce, o nastri, che contengono al loro interno dei piccoli chip led posizionati a intervalli regolari. Sono disponibili secondo diverse lunghezze e profondità e presentano un’ampia possibilità d’uso. Si possono porre non solo in spazi ampi, ma soprattutto in angoli stretti, ad esempio sopra a un armadio o a un mobile che ha poco spazio intorno e sono perfette per illuminare porte, ringhiere e finestre. Servono a valorizzare e a enfatizzare un angolo che su cui si vuole far cadere l’attenzione.

Le strisce led classiche hanno generalmente un solo tipo di luce, di colore bianco. E le strisce led RGB? Si caratterizzano per avere tre colori di luci a led montati sulla striscia: la parola RGB sta infatti per Red (rosso) Green (verde) Blue (azzurro). Sono quindi policromatiche: i tre colori si possono combinare tra loro, ottenendo tutte le tonalità dell’arcobaleno a eccezione del bianco; per avere anche il bianco basterà avere le strisce led RGBW (W sta per white).

Per i più esigenti esistono anche Strisce Led RGB+CCT, dove per CCT si intende Cambio Temperatura Colore, o Dual White, che hanno oltre al multicolore RGB la possibilità di cambiare la gradazione Kelvin entro un determinato range. Ad esempio è possibile rendere la luce più calda per ottenere un ambiente più confortevole, così come all’occorrenza la si può far diventare più bianca per aumentare la concentrazione per lo studio.

Importante: possono avere un involucro impermeabile incorporato; questo sarà ottimo per ambienti umidi, garantendo una maggiore sicurezza.

I vantaggi del led RGB

Vediamo perché la tecnologia delle strisce led RGB conviene, sarete piacevolmente sorpresi:

È ecologica : necessita di poca corrente ed è quindi a basso consumo .

: necessita di poca corrente ed è quindi . È sicura in quanto usa la bassa tensione.

in quanto usa la bassa tensione. Grazie alla flessibilità e alle dimensioni ridotte si installa facilmente .

. Ha una durata maggiore delle normali lampadine (e consuma fino al 25% meno e può arrivare anche fino a 30 anni senza aver bisogno di essere cambiata).

delle normali lampadine (e consuma fino al 25% meno e può arrivare anche fino a 30 anni senza aver bisogno di essere cambiata). Permette di variare i colori secondo il proprio stato d’animo o voglia: se vengono gli amici, ad esempio, potete cambiare tonalità.

secondo il proprio stato d’animo o voglia: se vengono gli amici, ad esempio, potete cambiare tonalità. Avendo un’alta diffusione della luce, riduce l’affaticamento degli occhi ; sono luci eccellenti per un angolo lettura.

; sono luci eccellenti per un angolo lettura. Illumina in maniera ottimale anche stanze di grandi dimensioni : basterà scegliere una tonalità bianca calda.

: basterà scegliere una tonalità bianca calda. Sono luci adatte a qualsiasi tipo di ambiente e possono essere usate anche all’esterno.

Sintetizzando possiamo dire che sono luci capaci di illuminare con eleganza e insieme di essere versatili, a ridotto impatto ambientale e buone per la salute.

Come montare una striscia led RGB

Questi i passaggi:

Collegare il trasformatore alla rete elettrica.

Connettersi a un’unità RC, per poter modificare il colore con il telecomando.

Collegare unità RC e striscia led RGB.

Rimuovere l’adesivo posteriore e fissare la striscia punto desiderato; se rimane troppo lunga, va accorciata.

Generalmente sono semplici da montare, ma in caso di incertezza è sempre meglio rivolgersi all’elettricista di fiducia. A questo punto vi rimane che scegliere le vostre strisce led RGB. Del colore (o dei colori) che più vi fanno sorridere!