Ristrutturare casa in chiave moderna: dall’arredo minimal agli impianti intelligenti delle case di oggi

La tendenza del momento è quella di ristrutturare la propria casa secondo i diktat dello stile moderno e minimal. Il recupero dell’essenzialità tra le mura domestiche, senza rinunciare comunque al taglio elegante e raffinato, è il clou sia per ciò che riguarda il concetto di restyling che quello di interior design. Nelle case moderne la parola chiave è ottimizzare, nel nome di una sempre maggiore funzionalità e praticità in relazione alla gestione degli spazi.

Tra gli elementi moderni che sempre più spesso si scelgono di inserire, specie quando si debbano razionalizzare gli spazi, ci sono le pareti mobili divisorie. D’altra parte viviamo nell’epoca dello smart working e dell’avvento del concetto di home office: sappiamo bene quanto conti essere sempre pronti a intervenire presto e bene sull’esistente per rispondere a nuove necessità. Mettere correttamente a fuoco le linee di intervento è essenziale, perché poi dovranno essere tradotte nel dettaglio nei documenti progettuali. L’importante è scegliere di affidarsi a professionisti del settore, per avere garanzie in merito al risultato finale oltre che sui costi, e tramite Costo Ristrutturazione puoi conoscere i prezzi di una ristrutturazione casa a Bologna, Milano, Roma, Torino e tutte le altre città d’Italia.

Il boom dello stile minimal, elegante ed essenziale

Un’abitazione moderna progettata e arredata in stile minimal si caratterizza per avere un’essenzialità di base che si percepisce nell’eliminazione di orpelli, accessori inutili e superflui a beneficio di un maggior respiro delle varie stanze. È sbagliato associare questi interventi di ristrutturazione all’immagine di spazi anonimi e freddi o scarsamente accoglienti.

Non si tratta di progettare la ristrutturazione affinché la casa risulti spoglia ma affinché risulti essenziale. In che modo? Senza dubbio la luce rappresenta in questo contesto un pezzo importante dell’arredo casa: occorre studiare in che modo calibrarne l’ingresso nell’appartamento in modo da giocare sulla percezione dei volumi e puntare l’accento su determinati contesti. Geometria e linearità la faranno da padrone, specie per ciò che concerne gli accessori indispensabili – tavolo, sedie, madia contenitore – ma anche le pareti. Le decorazioni minimal tipiche di certe carte da parati, complementi d’arredo tornati decisamente alla ribalta, rappresentano il non plus ultra della modernità applicata all’arredamento.

L’appartamento moderno diventa sempre più smart

Tratto caratterizzante di una casa moderna è la presenza, sempre nel contesto di uno stile minimal, di un gran numero di accessori hi-tech che abbracciano i concetti di domotica e di smart home. È generalmente nell’ambito della ristrutturazione che si progetta l’inserimento di sistemi intelligenti, in grado di controllare ogni angolo dell’appartamento.

Si parla di impianti domotici per uso abitativo, ovvero di sistemi strutturali e funzionali che permettono di utilizzare tecnologie e dispositivi attraverso i quali attivare e gestire – anche a distanza – l’automazione degli impianti di casa. Gli accessori di domotica permettono di rivoluzionare la casa, rendendola tecnologicamente avanzata con tutti i vantaggi che questo comporta. In primis il riferimento al comfort e alla funzionalità che consegue alla possibilità di poter gestire ogni aspetto dell’appartamento a prescindere dal luogo in cui ci si trovi.

La mappa dei contesti in cui la domotica ha ormai preso il sopravvento

Vediamo allora quali sono i principali ambiti domestici in relazione ai quali la domotica entra in gioco. Per prima cosa l’illuminazione, che è possibile modulare per quanto riguarda accensione, regolazione delle luci e spegnimento. Inoltre diventa possibile gestire al massimo la diffusione di audio e le sorgenti sonore. Un ruolo sempre più cruciale è poi anche quello del videocitofono, che mette in comunicazione esterno e interno dell’abitazione (utile quando si è fuori per non dare l’impressione che la casa sia disabitata).

Grazie alla domotica si può procedere alla termoregolazione dell’appartamento, regolando il calore oppure il raffrescamento in qualsiasi stanza con pochi clic. Il sistema di allarme domotico è all’avanguardia della tecnica: consente di monitorare l’eventuale presenza di fughe di gas, allagamenti oppure di rilevare fumo mettendo l’ambiente rapidamente in sicurezza. Usciamo infine in giardino, dove sempre più spesso si sceglie di installare un angolo spa con piscina anche di ridotte dimensioni per dare un tocco di classe in più. Nel fazzoletto verde la domotica potrà essere utile ad esempio per la regolazione e automatizzazione dell’irrigazione (in base agli orari o sfruttando sensori ad hoc).