Lampade design per arredare casa con stile

L’illuminazione di design ha un ruolo determinante nell’arredare casa e, quando si tratta di scegliere le lampade per i vari ambienti, è fondamentale scegliere quelle giuste, in grado di valorizzarli e renderli ancora più belli e accoglienti.

Oltre che illuminare gli ambienti e renderli fruibili alle persone che vi abitano, le lampade design sono in grado di rendere gli spazi accattivanti e suggestivi e rappresentano la scelta ideale per chi desidera accrescere il valore della casa.

Queste lampade aggiungono un tocco personale agli ambienti e vanno a completare gli arredi con stile ed eleganza, rendendo l’abitazione unica e inconfondibile.

Lampade di design led materiali e forme

Le lampade a led di design rappresentano l’ultima frontiera della tecnologia e coniugano perfettamente impatto decorativo e funzionalità. Sono infatti altamente scenografiche, permettono di modulare la quantità e il colore della luce, garantendo sempre ambienti perfettamente illuminati e senza angoli in ombra.

Il design, unito alla tecnologia led, ha permesso ai designer di dare vita a creazioni spettacolari, che diventano anch’esse dei veri e propri complementi di arredo, in grado di catturare l’attenzione grazie alle forme inusuali e ricercate.

La disponibilità di lampade di diversi modelli e dimensioni permette di trovare quelle che si integrano al meglio con gli ambienti. Anche l’ampia scelta di materiali e accostamenti particolari consente di trovare la lampada giusta anche a chi è alla ricerca di qualcosa di veramente esclusivo per illuminare la propria casa.

Fra i materiali più utilizzati troviamo acciaio, alluminio, ottone, disponibile in svariate cromature, ma anche vetro e cristallo, trasparenti o colorati, indispensabili per creare riflessi e giochi di luce, e tessuti tecnici proposti in diversi colori.

Ampia gamma di lampade di design

La vasta gamma di lampade di design offre innumerevoli soluzioni per trovare quelle più adatte a seconda dell’ambiente dove si desidera installarle. Ad esempio, le lampade a sospensione di design sono la scelta ideale per ottenere una perfetta illuminazione sul tavolo del soggiorno o della stanza da pranzo, oppure per illuminare correttamente un piano da lavoro.

Se l’ambiente è spazioso si può optare per una lampada a sospensione di design ricercata e con forme particolari e di dimensioni più grandi, per renderla protagonista dello spazio. Se si tratta di un ambiente piccolo bisogna, invece, optare per dimensioni meno esagerate e forme semplici.

Fra le soluzioni più gettonate troviamo anche le lampade da parete di design, ideali da integrare con i lampadari, oppure, da collocare in bagno, nel corridoio, o in altri punti della casa dove necessita una ulteriore fonte di illuminazione.

Le lampade da tavolo di design sono invece indicate per creare angoli di lettura suggestivi nel soggiorno o nel salotto, da posizionare su un tavolino, oppure da collocare sul comodino della stanza da letto per garantire una luce soffusa nella stanza dedicata al riposo. Scegliendo un modello dimmerabile si può impostare la tonalità di luce desiderata in base alle proprie esigenze.

Anche le lampade da terra di design sono ideali per rendere ancora più confortevole un angolo di lettura o la zona dei divani e, anche queste, sono presenti nella versione dimmerabile per assicurare la luce giusta al momento giusto.