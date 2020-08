Le tre regole fondamentali per il trasloco perfetto

Per portare a termine un trasloco senza stress e complicazioni ci vuole rigore e organizzazione prima, durante e dopo. Per questo abbiamo pensato di racchiudere i migliori consigli degli esperti per affrontare il trasloco senza troppi sforzi fisici ed emotivi e, soprattutto, cercando di godersi questo cambiamento che viene spesso vissuto e interpretato come un momento di grande caos e confusione. Se hai già cercato online informazioni su traslochi Roma prezzi e tempi di realizzazione sei quasi pronto a cominciare. Ti resta soltanto di procedere seguendo le nostre tre regole fondamentali e vedrai che supererai il trasloco con il sorriso e senza troppi sbattimenti. Non ci credi? Continua a leggere e metti in pratica i nostri consigli!

1. Liberati del passato

Il passaggio dalla casa vecchia a quella futura può essere interpretato in maniera piuttosto traumatica, soprattutto per chi è molto legato alle proprie cose e ai propri spazi. In realtà il trasloco andrebbe vissuto come una liberazione dal passato e come l’occasione di rinnovare la propria vita andando avanti. Per questo consigliamo di disfarsi di tutto ciò che non servirà nella nuova casa, vendendo o regalando i beni in buone condizioni. Non serve trascinarsi dietro scatole e scatole di roba per rivivere il nostro passato perché possiamo conservare i bei momenti grazie alla nostra memoria e ai ricordi. Quindi sono ammessi piccoli e importanti cimeli ma sempre con moderazione. Se non riesci da solo affidati ad un caro amico e vedrai che sarà più semplice.

2. Pensa al presente

Per completare senza sbattimenti un trasloco bisogna liberarsi del passato ma con l’obiettivo di vivere al meglio il presente. Cosa significa? Che dovrai organizzarti e pianificare tutte le attività, specie se hai un lavoro che ti porta via molto tempo o vivi con bambini piccoli in casa. Evita di ridurti all’ultimo minuto e pianifica tutto ciò che è pianificabile come appuntamento con la ditta di trasloco, pulizie, smaltimento di rifiuti e si, anche la baby-sitter. Ogni fase andrebbe pianificata proprio per evitare grandi corse e fatiche ma soprattutto per non dimenticare nulla, dettagli inclusi. Quindi pianifica con cura ogni fase del trasloco e non lasciare mai nulla al caso.

3. Goditi il futuro

È arrivato il momento di godersi la nuova casa e di vivere finalmente il cambiamento che aspettavi da tempo! Per farlo al meglio ti consigliamo di procedere piano piano, un passo alla volta. Non serve affaticarsi per mettere tutto in ordine da subito perché potrebbe essere piuttosto frustrante. Al contrario inizia ad arredare e ordinare la tua nuova casa a partire dalle stanze fondamentali e dagli oggetti senza cui non puoi vivere come letto, cucina e i fondamentali del bagno. Il resto verrà da sé, a poco a poco. Avere fretta in questa fase è deleterio e stancante per cui prenditi tutto il tempo che ti serve. Dovrai prendere delle decisioni importanti su come apparirà la tua nuova casa per cui non preoccuparti troppo se inizialmente ci saranno scatole e confusione in giro. Pian piano svaniranno per svelare tutta la bellezza della tua nuova casa!