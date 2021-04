Progettare la cabina armadio: illuminazione, spazio e organizzazione

La cabina armadio è un ambiente essenziale all’interno di una casa. Luogo cado e accogliente, permette di custodire gli oggetti più preziosi. Per conferirgli un allure sofisticato ed elegante è possibile ricorrere a soluzioni customizzate, che permettano di ottimizzare gli spazi e sfruttare al meglio la metratura disponibile. Allo stesso modo appare necessario prestare attenzione ai dettagli come l’illuminazione, la disposizione del mobilio, le linee e le nuance.

Soluzioni personalizzate per ottimizzare gli spazi

Personalizzare un ambiente, adattandolo alle proprie necessità, è la soluzione ideale per ottimizzare lo spazio, sfruttando al meglio la metratura disponibile. Proprio per questo, progettare la cabina armadio è essenziale per godere di uno spazio funzionale e accogliente. Visitando lo showroom del Gruppo L2G è possibile trovare soluzioni componibili e modulari per creare la propria stanza guardaroba in maniera totalmente customizzata. Infatti, i designer Luca Guzzini e Gary Fontana, rappresentanti del Made in Italy in tutto il mondo, propongono collezioni capaci di adattarsi ad ogni esigenza, conferendo all’ambiente un look sofisticato e curato. Assecondando la sempre crescente necessità di acquistare dei complementi d’arredo di grande impatto visivo e allo stesso tempo funzionali, il brand ha deciso di lanciare sul mercato diverse linee di arredo, in grado di soddisfare la clientela sotto il profilo estetico e pratico. Armadi, cassettiere e settimini sono disegnati seguendo uno stile minimale ma lussuoso, per permettere a chiunque di creare la propria cabina armadio unica e accogliente.

I dettagli fanno la differenza

Quando si desidera progettare la propria cabina armadio, specialmente quando la metratura a disposizione è ridotta, è essenziale badare ad ogni dettaglio. Acquistare complementi d’arredo modulari e componibili rappresenta senza dubbio la scelta più indicata. In questo modo, infatti, è possibile sfruttare al meglio lo spazio, rendendo ogni elemento funzionale e pratico. Allo stesso modo, affinché ogni oggetto possa essere riposto e prelevato facilmente, è necessario porre particolare cura alla dimensione e all’altezza dei diversi mobili. Per fare ciò è sufficiente misurare correttamente la larghezza e l’altezza di ogni parete, scegliendo così solo armadi, cassettiere o scaffalature che permettano un utilizzo quotidiano facile e veloce. In questo caso sarà opportuno considerare anche la tipologia di abiti e di accessori che si utilizzano più frequentemente. Dunque, se si è soliti indossare completi, cravatte, cappelli o abiti lunghi sarà necessario acquistare un armadiatura in grado di contenere perfettamente tutti i propri capi, che disponga di cappelliere, appositi cassetti per le cravatte oppure che permetta di appendere gli abiti senza che questi si sgualciscano. Infine, uno degli elementi da considerare durante la progettazione della cabina armadio è l’illuminazione. Questa ricopre un ruolo essenziale, non solo nel creare un’atmosfera rilassante all’interno della stanza ma anche per una ragione pratica. Infatti, se non si dispone di finestre che permettano alla luce naturale di filtrare all’interno, è indispensabile dotarsi di apposite luci a soffitto ma anche per armadi e cassetti.

progettare la cabina armadio: le soluzioni componibili

La progettazione di un armadio su misura è un’operazione che necessita di cura ed esperienza. L’azienda italiana GF Interiors System si occupa da anni di cabine armadio customizzabili e aggiorna costantemente il suo catalogo per offrire ai propri clienti soluzioni studiate in base alle necessità, sia in fatto di spazio che di design. La selezione di materiali lussuosi così come la possibilità di sfruttare ogni centimetro e quindi di ottimizzare gli spazi, rappresentano i punti di forza del marchio. La linea Walking si distingue per la struttura semplice, realizzate in alluminio anodizzato di colore nero. Questa è completamente personalizzabile e consente di sfruttare tutta la metratura a disposizione.

Per ciò che concerne la collezione Shadow-Box anch’essa risulta totalmente customizzabile sia per ciò che concerne la struttura che per la disposizione interna degli accessori. In questo modo è possibile dare vita ad un armadio capiente e organizzato ma dal fascino lussuoso ed esclusivo. Altezza, larghezza e profondità possono essere calibrate tenendo in considerazione la metratura dell’ambiente ma anche l’altezza dei soffitti e la posizione di finestre e porte. Al fine di rendere tali armadi funzionali, l’azienda consente di personalizzare altresì il numero e la disposizione degli elementi interni. Al catalogo di GF Interiors System si aggiunge poi la linea Never-Stop in cui legno di noce, vetro e alluminio si fondono conferendo alle strutture e all’ambiente un fascino unico, ideale anche per gli spazi più ridotti. Come tutte le collezioni del brand, anche questa risulta personalizzabile in ogni dettaglio. La struttura e gli interni possono quindi essere calibrati in base alle necessità del cliente e in base agli spazi disponibili. Lo scopo è quello di fornire soluzioni in grado di ottimizzare gli spazi senza tuttavia trascurare la funzionalità. La gamma Stage poi, è caratterizzata da ante battenti laccate arricchite con splendide maniglie ad incasso. Questa può essere customizzata sia per ciò che concerne la struttura che le colorazioni. In questo modo il prodotto diventa ancor più versatile e adatto ad abitazioni differenti. Nel catalogo figurano inoltre gli armadi con ante scorrevoli della collezione Bebop. Questi si distinguono per lo stile sofisticato poiché realizzati in prestigioso legno Noce Canaletto il quale conferisce solidità alla struttura e calore all’ambiente. Infine Groove, la linea pop che fonde innovazione e richiami classici. Anche quest’ultima è studiata per essere completamente personalizzabile e adattarsi a tutti gli spazi.

Presso lo showroom del Gruppo L2G in via Visconti di Modrone, 18 a Milano è possibile prendere visione delle proposte del brand, toccare con mano i materiali e studiare insieme allo staff la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Qui il fascino del design Made in Italy si fonde con la creatività per dare vita ad armadi di lusso interamente personalizzabili, studiati per i clienti più esigenti.