Rendere casa tua più accessibile: qualche soluzione

Avere a casa con noi i nostri anziani genitori è un impegno, senza dubbio, ma è anche una benedizione, perché ci permette di godere al massimo della loro presenza, che così tanto ci è stata d’aiuto nel corso della nostra vita. Non solo: possiamo finalmente avere l’occasione di restituire loro un po’ di tutto quell’amore che non ci hanno mai fatto mancare. Come possiamo perdere una tale occasione? Certo, casa nostra avrebbe bisogno di qualche accorgimento per renderla più confortevole, nell’ottica di ospitare persone che, nel migliore dei casi, possiamo dire che abbiano “qualche acciacco”, mentre, nel peggiore, dispongono davvero di quella che possiamo definire una ridotta motilità.

Quali sono, quindi, gli accorgimenti migliori che possiamo attuare a casa nostra? Nelle prossime righe, qualche consiglio a riguardo.

SCALE: PERCHÈ FATICARE?

Certo, non si tratta di montare un ascensore in casa nostra! Però è vero che i nonni fanno davvero una grande fatica a sollevare le gambe quel tanto che basta per issarsi su un gradino, figuriamoci se lo sforzo deve essere ripetuto per un’intera rampa. Non solo: teniamo presente che, in questi contesi, purtroppo le cadute non sono una possibilità troppo remota e, a causa della fragilità delle loro ossa e dei loro legamenti, un ipotetico ricovero in ospedale per un’operazione e una riabilitazione potrebbero essere dietro l’angolo. Come cercare di ovviare a questo annoso problema? Con un servoscala.

Questi strumenti sono ormai abbastanza diffusi da averci permesso di averne visto almeno uno o due nella nostra vita: parliamo esattamente di quelle seggiole che, dotate di cinture di sicurezza, permettono a chi ha problemi di mobilità di salire le scale in tutta sicurezza, e anche di ridiscenderle con molto agio.

Prendete in considerazione questa soluzione, perché le scale sono, obiettivamente, la barriera architettonica più diffusa e anche più pericolosa per le persone anziane o con qualche disabilità motoria.

SOSTITUZIONE DELLA VASCA DA BAGNO

Eh sì, la vasca da bagno presenta davvero un bell’ostacolo per le persone che hanno difficoltà motorie: sollevare le gambe per entrarvi e uscirvi, infatti, potrebbe causare dei grossi problemi e, nei casi più sfortunati, dei veri e propri guai, anche perché parliamo di una superficie bagnata e scivolosa, non esattamente il massimo per chiunque non abbia il pieno controllo dei propri arti inferiori.

Come ovviare a questo spiacevole problema? La sostituzione della vasca da bagno con una semplice e più funzionale doccia potrebbe essere la soluzione più efficace: dentro la cabina della doccia, poi, basterà sistemare una piccola panca e il gioco sarà fatto. Una comodità altrimenti impossibile, con una comune vasca da bagno.

Certo, poi ci sarebbero anche le vasche da bagno dotate di un comodo sportello, così da “aprire” e poi “richiudere” la struttura stessa della vasca, permettendo di accedervi come fosse una cabina doccia.

Le soluzioni da trovare possono essere molte, ma noi ci siamo voluti concentrare sulle due che possono portare maggiori benefici a una persona anziana nell’atto di vivere la sua quotidianità in casa.

Evitare inutili rischi dovrebbe essere sempre all’ordine del giorno.