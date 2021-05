Tante idee su come decorare la stanza del tuo bambino

Se stai pensando a come decorare la stanza del tuo bambino, sappi che ci sono numerose idee e stili da cui prendere ispirazione. Si tratta di un momento importante ma allo stesso tempo dove è necessario sbizzarrirsi e far volare la fantasia. Ovviamente ci sono anche delle linee guida e dei fattori che è sempre bene considerare prima di scegliere i mobili, i colori e le varie decorazioni.

Da un lato, infatti, la stanza del bambino deve essere uno spazio che il tuo piccolo possa amare, un luogo dove rifugiarsi e dove, sicuramente, andrà a trascorrere molto tempo. D’altra parte, bisogna predisporre uno spazio che sia pratico per tutte le attività sia ludiche che dedicate allo studio. In linea generale, quello che deve fare strada nella scelta delle decorazioni è l’adattarsi della camera alla crescita del bambino, in modo da essere funzionale in tutte le fasi evolutive.

Colori e decorazioni per le pareti

Bisogna avere delle idee ben precise su come decorare la stanza del bambino, per non ritrovarsi poi, a distanza di un breve lasso di tempo, a dover cambiare tutto. Se il bambino è piccolo bisogna pensare in prospettiva, cercando di adattare de idee a quando sarà cresciuto; mentre se nostro figlio è già quasi un adolescente bisogna considerare anche le sue idee e preferenze sulle decorazioni.

Stanza dipinta con un tema ben preciso, carta da parati e tavolozze di colori in base al genere. Le idee sono numerose e disparate. conta molto il gusto personale ma vi sono degli stili e decorazioni da cui potrete prendere ispirazione.

Solitamente le pareti con colori neutri o pastello hanno il vantaggio di non stancare molto facilmente e, in più, sono tonalità che si adattano facilmente a varie tipologie di arredamento. Si può anche decorare le pareti chiare con disegni e figure particolari, curate come un pigiama bambino per intenderci. Questo potrebbe essere un azzardo e, prima di procedere, bisogna considerare se verranno mantenuti o se lo sforzo sarà stato vano. Soprattutto se si tratta di un bambino piccolo che poi dovrà crescere.

I muri possono essere, sicuramente arricchiti con mensole o con librerie a cubi, molto funzionali e spaziose. Non solo per appoggiare i libri ma qualsiasi tipo di accessorio o oggetto particolare. Anche appendere dei quadri qua e là potrebbe dare movimento e colore alla stanza, che si possono cambiare in base alle esigenze.

Come scegliere i mobili

Se vuoi andare sul sicuro, su come decorare la stanza del tuo bambino, per quanto riguarda i mobili il consiglio è optare per colori chiari, che tendono al legno o al bianco. Anche alternando queste tonalità su cassettiere e armadi di crea un gradevole effetto visivo.

Ovviamente tutto deve essere bilanciato. Se si vuole optare per un mobilio colorato allora per il resto delle decorazioni è bene rimanere su colori neutri. Al contrario se i mobili sono di colore tenue si può optare per decorazioni più appariscenti. L’importante è avere sempre il giusto bilanciamento nell’arredamento.

Dallo stile classico all’ultra moderno, le modalità di arredo sono tante. È molto importante porre un occhio di riguardo agli armadi e allo stile del letto. Se il bambino è ancora piccolo inizialmente sarà necessario un letto con una barriera per evitare cadute. Mentre se parliamo di un ragazzino allora potrebbe preferire anche un letto più grande, a una piazza e mezzo. Per quanto riguarda gli armadi, invece, sono molto comodi e capienti gli armadi a ponte. Non occupano molto spazio perché ricoprono la parete e quello rimanente lo si può occupare con una scrivania più grande o lasciarlo libero per attività di svago.

È bene predisporre dei mobili contenitori per i giochi e le varie cianfrusaglie, in modo da avere tutto sempre ordinato e a portata di mano.

In ogni caso, qualsiasi sia lo stile della stanza del tuo bambino, l’importante è che tutto sia sistemato per rendere lo spazio intimo e accogliente, ma anche funzionale per tutte le fasi della sua vita.