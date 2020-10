Tetti e sottotetti ecosostenibili

Tantissimi claim pubblicitari e modi di dire estremamente noti e diffusi utilizzano un vocabolo del nostro linguaggio quotidiano per identificare un concetto decisamente più ampio: stiamo parlando della parola “casa”. Quando parliamo di casa non ci riferiamo esclusivamente e in senso stretto alla nostra abitazione o al luogo in cui torniamo la sera a dormire: la casa è il luogo dove noi trascorriamo la nostra vita, i nostri momenti felici, dove accumuliamo ricordi di tutti i momenti che ci accompagnano. Per questo sentiamo dire così spesso frasi come aria di casa, sentirsi a casa, fare come a casa propria.

È proprio sulla base di queste considerazioni che il prendersi cura della propria casa è un elemento tanto importante per la maggior parte delle persone, perché vivere in un ambiente sano, che rispecchi i nostri gusti, sia in termini estetici che di comfort, rappresenta un fattore essenziale per stare bene ed essere felici.

L’evoluzione della casa verso l’ecosostenibilità

Il mondo sta cambiando e si sta evolvendo verso nuove frontiere per venire giustamente incontro alle nuove esigenze che stanno nascendo dalle sempre crescenti difficoltà emerse a seguito di un eccessivo e spesso improprio sfruttamento delle risorse presenti sulla Terra. In questo contesto, ovviamente, in ogni settore si sta lavorando per migliorare le nostre competenze e capacità nel tentativo di muoversi in questa direzione: non fa eccezione l’ambito della casa.

La nuova frontiera della ristrutturazione della casa è quella di effettuarla prevedendo una serie di accorgimenti che rendano le case ecosostenibili, con materiali adatti e finiture ecologiche, elevata attenzione ai consumi e, di conseguenza, alla limitazione degli sprechi. Tutto questo porta, in prospettiva, enormi vantaggi oltre ad un elevatissimo livello di soddisfazione personale.

A chi rivolgersi per il rifacimento ecosostenibile

Se in questo periodo sei alla ricerca di idee nuove per la tua casa, e magari il rifacimento tetti o sottotetti è proprio quello di cui ha bisogno la tua abitazione, quello che ti possiamo suggerire è di rivolgerti a dei professionisti in grado di affiancarti per poterti suggerire le soluzioni più adatte alle tue necessità, fornendoti nuove idee e nuovi spunti per una casa ecosostenibile. Quello di cui puoi aver bisogno è sicuramente una prima fase di consulenza, seguita da una fase di progettazione effettuata da architetti del settore in grado di consigliarti soluzioni come tetti a due falde, tetti in tegole portoghesi, coperture piane in lastrico solare, sistemazione o rifacimento di sottotetti.