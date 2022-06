Uno dei giochi più popolari da casa: la roulette online

Da quando è stato inventato, il cosiddetto gioco del diavolo non smette di attrarre ed è protagonista sui siti di casinò online

Tra i giochi da casinò più popolari di sempre vi è senza dubbio la roulette. Niente come l’abbinamento tra ruota numerata e tavolo verde evoca il fascino dei casinò tradizionali. Un gioco simbolo che anche nella versione online non smette di affascinare. Tra i vari giochi sui siti, roulette online in tutte le varianti sono apprezzatissime, anche da chi si avvicina al mondo del gaming per la prima volta.

Le evoluzioni tecnologiche e la crescita dell’industria dei casinò online hanno riportato al successo questo gioco che fino a pochi anni fa poteva essere praticato solo nelle sale da gioco tradizionali. Oggi la roulette si contende con le slot machine, il titolo di regina dei giochi da casinò. I migliori siti roulette online con soldi veri dedicano a questo gioco intere sezioni, dove è possibile trovarlo in tante varianti, accessibili a tutti. Per giocare alla roulette online infatti basta iscriversi a uno dei casinò online legali in Italia con licenza AAMS.

I segreti del successo della “ruota del diavolo”

L’invenzione della ruota della roulette è attribuita al matematico Blaise Pascal, che nel XVII secolo era alle prese con la creazione di una macchina per il moto perpetuo. Già alla fine del secolo successivo il gioco, basato proprio su quella ruota, era diventato l’attrazione principale dei casinò francesi. Alla base dell’imperituro successo della roulette vi sarebbe lo zampino del diavolo. Infatti la somma dei numeri della ruota dà come risultato 666, il numero attribuito a Satana.

Ma zampino del diavolo a parte, vi sono diverse motivazioni, dietro al successo della roulette soldi veri. La prima sta nella semplicità del gioco, che è adatto anche ai principianti. Infatti la roulette non ha delle regole particolari, a differenza di altri giochi come il poker e il baccarat. Al tavolo verde un principiante e un esperto hanno le stesse possibilità di successo. Dunque è un gioco davvero democratico che assicura l’uguaglianza tra i partecipanti.

Anche le probabilità di vincita rappresentano un fattore che sancisce il successo di questo gioco su tutti i siti di roulette. Infatti nelle puntate semplici come pari/dispari, rosso/nero, numeri da 1 a 18 o da 19 a 36, il giocatore ha grossomodo una possibilità su due di vincere.

Cosa offrono i migliori siti roulette

Anche se le caratteristiche del gioco sono le stesse tra sale tradizionali e casinò online, i migliori siti roulette online a soldi veri offrono diversi vantaggi ai giocatori. Tra questi vi è la comodità: la roulette online può essere giocata ovunque ci si trovi e in qualunque momento. Accedendo al sito di gioco da computer o smartphone, che ormai utilizziamo per qualunque cosa, le roulette sono disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre i migliori siti roulette offrono a tutti i nuovi giocatori bonus di benvenuto che permettono di cominciare a giocare gratis o con un grossi vantaggi.

I casinò online possono offrire payout più alti ai giocatori, che si aggiungono a promozioni e incentivi di diverso tipo. E ancora, basta dare un’occhiata alla sezione dedicata a questo gioco sui migliori siti roulette per trovare una varietà di titoli impensabile. Oltre alla classica roulette francese, europea e americana, che cambiano per la presenza di uno 0 o due 00 e per alcune regole, vi sono tavoli e varianti per tutti i gusti. Ad esempio la mini roulette con ruota più piccola, la roulette a due ruote, quella con due palline e così via.

Il futuro della roulette, la roulette live

I migliori siti roulette online con soldi veri cavalcano l’onda del successo dei giochi live e la roulette è uno di quelli a cui è dedicato più spazio. Si tratta di una modalità di gioco innovativa che viene praticata con l’aiuto di un vero croupier collegato in diretta streaming con i giocatori. Per partecipare basta accedere al sito di gioco e selezionare la sala più adatta. Si può scegliere in base alla puntata minima e massima o anche in base alla variante del gioco.

È importante ricordare che anche una semplice variazione, come la presenza di uno zero in più, incide sulla probabilità di vincita. I migliori provider sono al lavoro per creare giochi sempre più emozionanti e coinvolgenti. Ad esempio la Lightning Roulette di Evolution Gaming, la Mega Roulette di Pragmatic Play, la Quantum Roulette di Playtech. Questi titoli uniscono al fascino della roulette tradizionale, funzioni innovative e tools tecnologici che coinvolgono ai massimi livelli.