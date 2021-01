Visura catastale semplice o storica? Scopriamo le differenze

Quando si parla di visura catastale si intende una particolare tipologia di accertamento che viene effettuato presso l’Agenzia delle Entrate per ottenere informazioni in merito ad un determinato immobile contenute all’interno della banca dati del Catasto.

La visura catastale può essere richiesta da chiunque – previo pagamento dei tributi catastali previsti – dal momento che i dati catastali immobiliari sono pubblici. La visura è gratuita nel caso in cui a richiederla sia il titolare dei diritti di proprietà relativi al bene oggetto dell’accertamento.

In linea di massima si può, quindi, affermare che la visura catastale è un documento ufficiale rilasciato dall’Agenzia delle entrate in cui sono riportati tutti i dati relativi ad un determinato immobile, ovvero:

Comune e provincia in cui è ubicato l’immobile

Superficie dell’immobile

Rendita catastale

Dati utili per l’identificazione catastale come particella, foglio e subalterno.

Dati anagrafici e fiscali dei proprietari

Esistono diverse tipologie di visure catastali in base al tipo di indagine che si ha interesse ad effettuare. Nel prossimo paragrafo vedremo i vari tipi di visura e come fare per richiederle.

Diverse tipologie di visure catastali: tutte le caratteristiche

Come dicevamo nel paragrafo precedente, ci sono diverse tipologie di visure catastali, ma in generale si dividono in due grandi gruppi: visure semplici e visure storiche che, a loro volta, si suddividono in visure per immobile e visure per soggetto a seconda se si vogliano conoscere i dati relativi ad un immobile, o, avere informazioni in merito ai beni intestati ad una persona fisica o giuridica.

Nello specifico le visure catastali possono essere:

visura catastale per immobile

visura catastale storica per immobile

visura catastale per soggetto

visura catastale storica per soggetto

La prima tipologia di visura catastale ci fornisce le informazioni catastali dell’immobile oggetto dell’indagine, ovvero dati identificativi, classamento e dati anagrafici della proprietà.

La visura storica per immobile, invece, è utile se si vogliono conoscere le variazioni che hanno interessato un determinato bene nel tempo. Questa visura fornisce ad esempio l’elenco dei vari passaggi di proprietà.

Secondo lo stesso principio, le visure catastali per soggetto forniscono informazioni aggiornate sull’elenco degli immobili intestati ad una determinata persona fisica o giuridica al momento della visura, mentre quella storica fornisce l’elenco di tutti i beni immobili di cui soggetto è stato e/o è tuttì’ora intestatario.

Esistono anche altre tipologie di visure meno diffuse come ad esempio la visura catastale da indirizzo .

Come e dove richiedere una visura catastale?

Le visure catastali possono essere richieste direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio o per via telematica nell’apposita sezione del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Se non si ha tempo è possibile rivolgersi ad un’agenzia online per il disbrigo delle pratiche catastali che si occupano per nostro conto di effettuare tutta la procedura necessaria per ottenere il documento di cui abbiamo bisogno. La visura catastale ci verrà poi inviata direttamente a casa tramite posta elettronica.