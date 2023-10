Le 5 fasi della ristrutturazione di una casa: dal progetto all’arredo

Decidere di ristrutturare casa porta sempre molte emozioni e rappresenta una tappa significativa e coinvolgente nella vita delle persone, anche se spesso accompagnata da incertezze e dubbi.

Spaventano la lunghezza dei lavori, l’impegno e il non sapere, il più delle volte, da dove cominciare. Affidandosi a un’azienda che si occupa di ristrutturazione casa chiavi in mano tutti questi dubbi possono essere facilmente dissipati.

Lasciare il lavoro a dei professionisti è di grande aiuto e permette di elaborare il progetto in maniera chiara e organizzata.

1. Primo sopralluogo e valutazione

Il punto di partenza è un sopralluogo da parte dei professionisti, durante il quale valutano lo stato attuale degli ambienti da ristrutturare così da iniziare a farsi un’idea sul tipo di lavoro da eseguire.

Attraverso un’analisi accurata e l’ascolto delle esigenze, verrà garantito sicuramente un preventivo altamente dettagliato, che rispetti le richieste iniziali e prevedendo un’analisi degli eventuali imprevisti.

È una fase fondamentale, utile a iniziare a farsi un’idea e soprattutto cominciare a calcolare un primo budget.

2. Primo progetto con varie soluzioni

Sulla base delle informazioni raccolte, i professionisti provvederanno a offrire diverse opzioni tra cui scegliere, coadiuvando esigenze con possibilità reali che la struttura offre.

Importante, in questa fase, è anche l’intervento dell’interior design per accompagnare nella scelta delle finiture in linea con lo stile desiderato per la nuova abitazione.

Inoltre, possono essere fornite in questa fase offerte economiche dettagliate degli interventi necessari per la casa, tutte condizioni che permettono di iniziare a visualizzare il progetto a grandi linee.

3. Definizione del progetto finale

In questa fase, si arriverà a definire la soluzione progettuale migliore, basandosi su un costante confronto e feedback sia da parte di diversi professionisti che del cliente, sempre nell’ottica di realizzare al meglio i desideri.

Si affronterà anche l’iter burocratico e autorizzativo per l’inizio dei lavori, garantendo una consulenza specifica per ottenere eventuali agevolazioni fiscali.

4. Decisione degli arredi

Un’azienda che si rispetti, prenderà parte anche alla decisione degli arredi, accompagnando il cliente nei diversi showroom per la scelta delle finiture, dei materiali e soprattutto dei mobili, anche in relazione a come sarà l’immobile una volta concluso.

Questa fase vede in stretta relazione cliente e azienda, consentendo di visionare i prodotti proposti e selezionare ciò che si adatta meglio al proprio gusto e alle esigenze del progetto.

5. Avvio dei lavori

Infine, si dà avvio alla fase di inizio e coordinamento dei lavori. Qui, solitamente vengono impiegate maestranze altamente qualificate, garantendo soprattutto il rispetto delle norme di sicurezza e dei tempi concordati per la realizzazione.

Un coordinamento costante e aggiornamenti settimanali tengono informato il cliente sullo stato dei lavori ed è ciò che rende un’azienda edile degna di fiducia.

Per concludere: l’utilità di un assistenza post intervento

Al termine dei lavori, si avranno finalmente le chiavi in mano con tutta la documentazione necessaria. Qui le persone hanno modo di lasciare un feedback sul percorso compiuto, che servirà non solo all’azienda per crescere ma anche per visionare e risolvere eventuali problemi.

L’assistenza post intervento, infatti, è essenziale in quanto assicura che ogni aspetto sia perfettamente a posto e soddisfi le aspettative iniziali decise dal progetto.