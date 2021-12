Acquistare una caldaia a condensazione: le marche migliori

Gli impianti termici e idrici incidono in misura notevole non solo sui consumi quotidiani delle nostre case (e quindi sui costi che dobbiamo sostenere tutti i giorni), ma anche su altri aspetti importanti come la sostenibilità e la sicurezza: in poche parole, sul comfort domestico di ognuno di noi. Purtroppo, però, sono in pochi coloro che possiedono gli strumenti e le competenze che servono per prendere delle decisioni consapevoli e per effettuare scelte davvero coerenti con i propri bisogni. Per questo si tende ad affidarsi a un idraulico senza saper bene che cosa si compra e per che cosa si paga. Gli stessi siti di e-commerce, anche se hanno il pregio di rendere i prezzi più trasparenti, non mettono a disposizione gli strumenti che sarebbero necessari per una scelta informata. È per colmare questa lacuna che è nato Desivero, un ecosistema di servizi e soluzioni che abbina sicurezza e semplicità per la risoluzione di qualunque tipo di problema di carattere idraulico.

I marchi più importanti per le caldaie a condensazione

Il mercato delle caldaie a condensazione propone numerose case produttrici: per i consumatori questo non può che essere un bene, dal momento che la concorrenza favorisce da un lato lo sviluppo tecnologico e dall’altro lato prezzi più competitivi. Una lista dei marchi migliori del settore non può che comprendere Baxi, Beretta, Ariston ed Immergas, ma anche Vaillant, Junkers-Bosch ed Hermann Saunier Duval. Tutte queste case produttrici sono impegnate da lungo tempo nella ricerca di soluzioni che aiutino a rendere i propri modelli più efficienti e a ottimizzare i consumi.

Le proposte di Baxi

Anche parlando di Baxi, le migliori caldaie a condensazione soddisfano la clientela per affidabilità e longevità. Questo produttore ha messo a punto un sistema particolare identificato dalla sigla GAC, un acronimo che sta per Gas Adeptive Control: esso permette di monitorare in qualunque momento il segnale di fiamma, il che vuol dire che l’immissione di gas può essere cambiata in maniera indipendente. Tutti i modelli del marchio sono caratterizzati da un sistema antigelo, che esaltano ancora di più le performance offerte e la facilità di installazione.

Gli altri marchi del settore

Nel novero degli altri marchi del settore non si può non citare Ariston, le cui caldaie sono progettate per ottenere sia un risparmio energetico sia per rendimenti molto elevati. Infatti, l’alta tecnologia con cui sono costruite offrono semplicità d’uso e minori emissioni nocive. Beretta, invece, è un marchio del tutto italiano, con quattro decenni di storia alle spalle: un livello di esperienza che gli ha consentito di diventare leader nel settore. Le caldaie a condensazione di Beretta si basano su tecnologie all’avanguardia, e possono essere gestite anche da remoto attraverso un’app da scaricare sul telefono.