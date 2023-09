Quando è consigliato l’acquisto di un montascale

La mobilità è un aspetto fondamentale della nostra vita quotidiana ma per alcune persone, potrebbe diventare una sfida a causa dell’età avanzata, di problemi di salute o di disabilità. Una casa con più piani può rappresentare un ostacolo significativo per chiunque incontri difficoltà nel muoversi tra un piano e l’altro ed è qui che entra in gioco il montascale, un dispositivo progettato per agevolare gli spostamenti verticali e ridurre l’ingombro delle barriere architettoniche.

Quando considerare l’acquisto di un montascale

Se tu o un caro soffrite di problemi di mobilità e vivete in una casa a più piani, l’acquisto di un montascale potrebbe essere la soluzione ideale; progettato per consentire alle persone con difficoltà motorie di superare le scale in modo semplice e sicuro è una delle opzioni migliori per rapporto qualità prezzo che tu possa valutare. Plus? Puoi ottenere uno sconto in fattura per montascale scegliendo di aderire alle detrazioni fiscali: per poterlo fare ti suggeriamo di chiedere direttamente all’azienda a cui ti rivolgi, potresti ottenere un 75% immediato cedendo il credito aiutandoti ad affrontare in modo più semplice una spesa così importante.

L’installazione di un montascale può contribuire a garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi cari; la paura di inciampare o cadere sulle scale può essere ridotta notevolmente grazie a questa soluzione pratica ed efficiente: questo è un altro ottimo motivo per valutarne l’acquisto.

Cosa sapere prima di acquistarne uno

Sappiamo che ci sono alcuni pregiudizi sul tema e abbiamo deciso di sfatarli; per prima cosa devi sapere che non tutti i costi sono a carico tuo, sono previsti contributi fiscali e agevolazioni per supportare le famiglie in una spesa che può essere altrimenti difficile da sostenere.

Un altro aspetto che ci sta a cuore è specificare che rivolgendosi ad esperti del settore l’installazione non va a causare nessuna tipologia di danno alla scala o all’immobile; questo significa che in caso si tratti di inquilini successivamente può essere disinstallato e rimosso ripristinando la casa com’era in precedenza. Chiaramente la scala non diventa impraticabile: il design viene studiato per mantenere comunque il passaggio e l’accesso a chi è in grado di deambulare.

5 motivi per acquistarne uno