Come proteggere efficacemente la propria casa dagli insetti

Durante le belle giornate è molto piacevole tenere le finestre o la porta di casa aperte, così da respirare aria fresca e piacevole. Purtroppo però in questo caso bisogna spesso affrontare il problema degli insetti che, senza un’adeguata barriera, possono entrare in casa. Una delle soluzioni attualmente in commercio sono le zanzariere a tende: vale la pena conoscere tutte le loro caratteristiche per comprendere quanto possano rivelarsi utili in casa.

Quale modello di zanzariera scegliere

Ormai quasi tutti scelgono di installare delle zanzariere che permettano di proteggere in maniera efficiente la propria casa; esistono diversi modelli di questo prodotto, da quello a battente, fino a quelli a rullo, a pannello o a tenda.

Nel caso delle zanzariere a tenda, è utile precisare che sono assolutamente semplici da montare, per cui chiunque potrà tranquillamente scegliere di acquistare un modello del genere e di provvedere in autonomia al montaggio. Inoltre, esistono vari modelli di tenda a zanzariera che si adattano alla perfezione a qualsiasi modello o grandezza di telaio, rendendo così possibile il loro utilizzo sia per finestre che per porte di ogni genere.

Hanno inoltre una struttura molto resistente, che le rende perfette anche per quegli spazi che potrebbero essere esposti allo smog o alle intemperie. Possono infatti durare diversi anni senza richiedere alcuno sforzo per quel che concerne la manutenzione.

I vantaggi della zanzariera a tenda

Parlando dei vantaggi delle zanzariere a tende, si può innanzitutto ricordare che non ingombrano in alcun modo: non sono dotate di un cassonetto, bensì presentano un vano di alcuni centimetri nel quale la zanzariera va a riavvolgersi. Questo sistema comporta anche una maggiore sicurezza, in quanto vengono evitati scatti improvvisi. Anche a livello di manutenzione, non richiedono attenzioni particolari.

Si tratta di prodotti che hanno uno scorrimento fluido e molto silenzioso. Ciò è importante poiché non si possono creare intoppi né tanto meno blocchi improvvisi, come avviene invece per altri modelli.

Sono molto facili da pulire: basta passare un panno bagnato, senza adoperare particolari prodotti chimici, se non un paio di volte all’anno, per mantenerla pulita. In ogni caso, la zanzariera a tenda andrebbe pulita in primavera, periodo dell’anno dove maggiormente può accumularsi polline e insetti che rimangono intrappolati.

Quando si parla di prodotti del genere, non si può fare a meno di prendere in considerazione alcuni aspetti vantaggiosi di non poco conto. Va ricordato, per esempio, che sono disponibili con reti e profili di diversi colori, per cui sarà davvero semplice per tutti trovare la soluzione che maggiormente si adatti alle proprie esigenze, a livello di gusto estetico e soprattutto in caso di regolamenti condominiali che vincolano l’aspetto esteriore del proprio appartamento. Ognuno avrà la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di modelli e colori per arricchire la propria abitazione dando un tocco di design. Sarà semplice trovare le tonalità giuste che siano in sintonia sia col telaio che con l’immobile.

Queste zanzariere, inoltre, fanno passare molto bene la luce; molti sono scettici in merito all’utilizzo di questi prodotti proprio per il timore di ridurre la luminosità (magari già non ottimale) degli ambienti, ma la rete delle zanzariere a tende è trasparente e non filtra in alcun modo la luce.