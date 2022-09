Guida alla scelta delle grate di sicurezza

Se abitate al piano terra, non vi sentite sicuri e non volete provare la spiacevole sensazione di essere vittime di un furto in casa, la soluzione giusta per voi potrebbe essere quella di installare delle grate di sicurezza alle finestre delle vostre abitazioni. In questo modo sarete più protetti, sia quando vi trovate comunque all’interno della casa (magari di notte), sia quando questa è incustodita.

Grate estensibili e inferriate costituiscono infatti una barriera fisica non indifferente, un vero e proprio ostacolo che il malintenzionato deve superare se vuole avere accesso alla casa.

Come orientarsi però nella scelta di questo prodotto?

Caratteristiche tecniche delle grate

Accantonando per un momento la questione estetica, dobbiamo inizialmente identificare le esigenze “tecniche” che dobbiamo rispettare e che ci guideranno nel tipo di grata da installare. Andrà valutato quindi in primo luogo se l’inferriata deve essere fissa o scorrevole. Nel secondo caso, quello delle grate scorrevoli, queste sono necessarie quando dobbiamo lasciare una possibilità di apertura o passaggio. Sono indispensabili quindi quando si tratta di proteggere porte-finestre, che danno accesso ad esempio a giardini o scoperti, ma possono essere utilizzate anche per semplici finestre, quando si deve poter accedere ad esempio a persiane esterne da chiudere. Per dovere di cronaca, sul mercato esistono anche inferriate a scomparsa, che si aprono inserendosi poi all’interno del muro, ma ovviamente la loro installazione deve essere pianificata al momento della costruzione della casa e non può essere eseguita successivamente.

Una volta individuata la tipologia di grata che ci serve, dobbiamo affrontare una seconda scelta: il materiale di costruzione.

Se fino a qualche tempo fa la normalità era rappresentata da costose grate in ferro battuto, oggi questi prodotto sono perlopiù realizzati in alluminio (materiale più economico del ferro) o in acciaio (materiale che può essere realizzato anche nella variante inox, adatta ad esempio per grate installate in ambienti di mare). Dovremo quindi valutare bene anche in questo caso le nostre esigenze, anche in termini di soldi che siamo disposti a spendere, e indirizzarci verso il prodotto più adatto per noi.

Il design delle grate

La sicurezza viene sicuramente al primo posto, ma non per questo dobbiamo abbandonare l’idea di rendere le grate anche esteticamente piacevoli. Nessuno di noi vuole avere la sensazione di abitare in una prigione e oggi fortunatamente estetica e sicurezza possono coesistere.

Il mercato offre infatti grate e inferriate dal design moderno ed elegante, che permettono di mantenere intatta l’estetica della finestra, utilizzabili sia per finestre standard che per porte-finestre. Le moderne grate di sicurezza si caratterizzano ormai per un’estetica armoniosa, un’ampia gamma di colori e a volte anche forme particolari, in grado di conferire addirittura un carattere particolare alla vostra abitazione. Combinando quindi materiali, forme e colori possiamo sicuramente trovare il prodotto adatto alle nostre esigenze estetiche.

La certificazione anti-effrazione

Per concludere questa breve guida alla scelta delle grate di sicurezza, ricordiamo che queste grate devono rispondere ad una normativa che certifica la classe di sicurezza di questi prodotti, che sono stati studiati appositamente per garantire un determinato grado di sicurezza antieffrazione. Le classi di sicurezza vanno da 1 a 6, dove 6 rappresenta il livello maggiore, ma sul mercato quando si parla di grate di sicurezza per uso abitativo troverete per la maggior parte prodotti in classe 3 o 4. Non dimentichiamoci quindi di controllare che la grata che stiamo acquistando sia in regola anche da questo punto di vista.

Il bonus Ristrutturazione

E per concludere in bellezza, sappiate che è possibile ridurre il costo effettivo per l’acquisto sfruttando il bonus per lavori di ristrutturazione, che comprende tra l’altro l’acquisto e la sostituzione di inferriate e grate di sicurezza. Questo incentivo è uno di quelli di maggiore successo ed è attualmente in vigore, confermato dalla legge di bilancio 2022, e permette di detrarre il 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Ora non vi resta altro che trovare il prodotto più adatto per voi, per rendere la vostra casa ancora più sicura.